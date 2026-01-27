Mercedes heeft een boel vertrouwen opgebouwd met de W17-bolide, en dat na al één F1-testdag. Andrew Shovlin, de trackside engineering director van de Zilverpijlen, sprak zich na de eerste kilometers op het Circuit de Barcelona-Catalunya uit over de auto. En het klinkt allemaal positief.

De testdagen is Spanje worden helaas achter gesloten deuren gehouden, maar gelukkig wordt hier en daar toch wat informatie gedeeld. Zo weten we dat Mercedes in totaal 149 ronden kon afleggen op de eerste dag, de grootste afstand achter Haas, die dankzij Esteban Ocon 154 ronden kon doen. George Russell zette een beste tijd neer van 1:18.696, wat hem P2 opleverde achter de Red Bull van Isack Hadjar. Kimi Antonelli klokte de vierde tijd met een 1:20.700. Op de tweede testdag (vandaag) kwam Mercedes niet in actie.

Auto beter op het circuit dan de simulator

"Voorafgaand aan Silverstone, hadden [Russell en Antonelli] de auto alleen ervaren in de virtuele wereld, in de simulators", begon Shovlin tegenover verschillende media. Silverstone is waar Mercedes een shakedown had georganiseerd. "Op een aantal punten voelt de auto op het circuit zelfs beter aan dan in de simulator, dus dat is zeker bemoedigend. Wat betreft de topsnelheid, als je het gaspedaal helemaal indrukt op het rechte stuk, is er enorm veel vermogen beschikbaar dankzij de elektrisch kant van de power unit."

© IMAGO x GPFans

Geen zorgen over gedrag van de auto

"Dat is prettig voor ze om te voelen, want ze houden er natuurlijk altijd van om snel te rijden. Qua hoe de auto zich gedraagt, staan we er ook wel goed voor", vervolgde de Brit, die dus na één dag testen al ruim tevreden is over zijn complimenteuze coureurs en de W17-bolide. "We hebben nog wel een boel werk aan de winkel en we bevinden ons nog maar in de allereerste fase van het testprogramma, maar ik ben ervan overtuigd dat we de komende dagen vooruitgang zullen boeken. Het lijkt erop dat we de auto voor de eerste race in een prima staat kunnen krijgen."

