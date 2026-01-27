Aston Martin heeft officieel bevestigd dat Stoffel Vandoorne ook in 2026 bij het Formule 1-team in dienst blijft. De Belgische coureur zal een belangrijke rol gaan vervullen in de ambitieuze plannen van de renstal, die zich voorbereidt op de nieuwe reglementen en de samenwerking met motorpartner Honda.

Vandoorne zal zijn rol als test- en reserverijder blijven vervullen, waarbij hij indien nodig in kan springen voor de vaste coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll. Zijn voornaamste focus zal echter liggen op zijn rol als simulator- en ontwikkelingsrijder. Sinds augustus 2025 heeft zijn simulatorwerk zich dan ook vrijwel uitsluitend gericht op de ontwikkeling van de AMR26, de eerste auto onder de nieuwe reglementen met de Honda-krachtbron. Hij deelt die verantwoordelijkheid met Amerikaan Jak Crawford, die aangesteld is als de officiële derde coureur voor 2026. Vandoorne zal naar verwachting minder races fysiek bijwonen om zijn F1-taken te combineren met andere raceverplichtingen, zoals in de Formule E.

Ambitie is groot

Aston Martin Aramco is momenteel bezig met een grote transformatie ter voorbereiding op het 2026-seizoen. Vanaf dat jaar treedt het team namelijk op als het officiële fabrieksteam van Honda, wiens nieuwe RA626H-krachtbron op 20 januari in Tokio werd onthuld. De samenwerking richt zich op een volledige integratie tussen het chassis uit Silverstone en de motor uit Sakura. Bovendien heeft het team legendarisch ontwerper Adrian Newey dit jaar als teambaas, die de technische leiding en ontwerpfilosofie van de AMR26 op zich zal nemen. Vandoorne zelf benadrukt het strategische belang van de ontwikkelingsfase. "Het gaat er in 2026 niet noodzakelijkerwijs om wie het snelst uit de startblokken komt in Australië, maar welk team een auto ontwerpt die gedurende het jaar het meest effectief kan evolueren", zo stelt de Belg.

Tegenslag

Hij heeft al nauw samengewerkt met Adrian Newey aan onder meer de zitpositie voor de 2026-bolide en heeft zijn laatste simulatiedagen voor de winterstop afgerond, volledig gericht op de nieuwe auto. In december 2025 voltooide hij tevens een testdag in Abu Dhabi om de 2026-specificatie Pirelli-banden te evalueren. Hoewel de ambities hoog zijn, heeft het team op 26 januari 2026 een lichte tegenslag in het programma bevestigd. De AMR26 zal de eerste drie dagen van de shakedown in Barcelona overslaan en pas op 29 en 30 januari de baan op gaan voor systeemchecks.

