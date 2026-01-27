close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen snelste op tweede testdag, maar hij en Hadjar veroorzaken allebei rode vlaggen

Vincent Bruins
De tweede F1-testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd verreden in wisselvallige omstandigheden. Vanwege de voorspelde regen, besloten een boel teams niet in actie te komen. Ferrari en Red Bull Racing deden dat wel.

De wintertest die in Spanje achter gesloten deuren wordt gehouden, duurt vijf dagen. De elf Formule 1-formaties mogen echter slechts drie dagen uitzoeken waarop ze in actie willen komen. Vanwege de regen was het voor zeven teams een gemakkelijke keuze om deze dinsdag over te slaan. Williams is überhaupt niet aanwezig en Aston Martin heeft naar verluidt ook vertragingen opgelopen. En dus hielden we alleen nog Ferrari en Red Bull Racing over. Van de twee teams kwamen allebei de coureurs in actie: Charles Leclerc en Max Verstappen in de ochtendsessie, en Lewis Hamilton en Isack Hadjar in de middagsessie.

Red Bull sneller dan Ferrari, maar veroorzaakt wel rode vlaggen

Verstappen en Leclerc hebben in droge en natte omstandigheden ervaring op kunnen doen met de nieuwe auto's. De Limburger was het snelst van de twee met een 1:19.578 op een droge baan. De beste rondetijd van de Ferrari-coureur was een 1:20.844. Eenmaal op de full wets was Leclerc juist het snelst met een 1:32.088. Verstappen nam genoegen met een 1:38.254. Ferrari legde meer kilometers af met 64 rondjes van Leclerc en slechts 27 van Verstappen. Geheel probleemloos was de ochtendsessie ook niet voor de laatstgenoemde. Hij veroorzaakte een rode vlag door er in bocht 5 af te stuiteren. Naar verluidt had de RB22 echter geen schade opgelopen.

De middagsessie werd volledig in de regen verreden. Hadjar kwam uiteindelijk in de 1:31 terecht met Hamilton in de 1:32. De tweede testdag kwam voor Red Bull vroegtijdig ten einde. Hadjar crashte in bocht 14, de laatste bocht op de baan in Montmeló, in de laatste driekwartier. Toch reed hij iets meer ronden (56) dan Hamilton (51). Ook Hamilton maakte in de slotfase nog een spin mee, maar vervolgde direct zijn weg zonder verdere problemen.

Onderstaand is de onofficiële uitslag van de tweede dag van de Barcelona-shakedown.

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc

