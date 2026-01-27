De eerste tests van het jaar zijn op maandag begonnen in Barcelona en daar waar Max Verstappen nog verstek liet gaan tijdens de eerste dag in Catalonië, was hij er dinsdagochtend wél bij. Red Bull Racing heeft nu voor het eerst wat plaatjes getoond van Verstappen in zijn nieuwe bolide.

De Formule 1-voorbereidingen voor het seizoen 2026 zijn deze week officieel begonnen met een besloten testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya, van 26 tot en met 30 januari. Deze vijfdaagse shakedown vormt de eerste gelegenheid voor teams om de volledig nieuwe 2026-auto’s, ontwikkeld volgens ingrijpende technische en motorreglementen, voor het eerst uitvoerig onder echte omstandigheden te proberen. Het evenement vindt achter gesloten deuren plaats, zonder publiek of media, en elk team mag drie van de vijf dagen inzetten om data te verzamelen over betrouwbaarheid en performance in aanloop naar de officiële tests in Bahrein en het begin van het kampioenschap in maart.

Beelden Verstappen

Jammer genoeg moeten we het dus stellen zonder al teveel materiaal, al is Red Bull nu wel zo vriendelijk geweest om wat eerste beelden van Verstappen in zijn gloednieuwe bolide te tonen aan de buitenwereld. De Nederlander reed in de ochtend de nodige rondjes in zijn nieuwe wagen en deed dat ook tijdens regenachtige omstandigheden, wat een paar mooie plaatjes oplevert.

PICTURES OF MAX ON TRACK (in the rain too 😌)#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/59ke8sYItx — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2026

