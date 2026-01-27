Met een groot aantal aflopende contracten, kan het silly season dit jaar in de Formule 1 zomaar eens chaos worden. In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam bespreken presentator Sebastian Kissing en verslaggever Jan Bolscher de situatie. Bolscher verwacht dat er twee grote namen van het toneel zullen verdwijnen.

De Formule 1 biedt als werkveld vrijwel nooit garantie voor de toekomst. Contracten zijn leuk, maar zijn zeker niet heilig. Aan het eind van dit jaar lopen de contracten van opvallend veel coureurs af. Op papier hebben maar liefst zeventien rijders nog geen werkgever voor 2027, al zijn van een deel daarvan de preciese details, opties en contractduur niet volledig bekend. Hoe dan ook, de rijdersmarkt belooft interessant te worden in 2026. In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam stipt GPFans-presentator Sebastiaan Kissing deze situatie aan, waarna GPFans-verslaggever Jan Bolscher aangeeft te verwachten dat er dit jaar twee grote namen uit de sport gaan vertrekken.

Alonso en Hamilton na dit seizoen uit de Formule 1?

"Ik zie Fernando Alonso (44) zijn pensioen wel aankondigen dit jaar, maar pas na zijn thuisrace in Madrid", trapt Bolscher af. "Maar ik verwacht eigenlijk ook dat dit het laatste seizoen van Lewis Hamilton (41) is. Vooral als het opnieuw tegenvalt bij Ferrari. Ik kan me ook niet voorstellen dat Ferrari dan nog door wil met Hamilton. Hij kost qua salaris ontzettend veel geld. Als hij er dit jaar weer door Leclerc wordt afgereden, heb je als Ferrari geen enkel argument, behalve dat het de naam Lewis Hamilton is, om zijn contract te verlengen. Ik zou er niet raar van opkijken als dit zijn laatste seizoen is."

Het avontuur van Hamilton bij Ferrari

Daarmee zouden twee grootheden uit de sport het toneel verlaten. Kissing vraagt zich af of het wel eerlijk zou zijn als Ferrari het contract van Hamilton niet zou verlengen: "Dit jaar is natuurlijk ook een soort seizoen om te investeren. Dat was het afgelopen jaar eigenlijk ook, maar het team moet natuurlijk wel een beetje draaien. Als ze aan het einde van het seizoen wel om de winst kunnen vechten, denk je dat ze dan wel gaan verlengen?"

Interne strijd tegen Leclerc

Bolscher vervolgt: "Ik denk dat het prestatiegericht is. Hamilton moet uit de auto halen wat erin zit. Als die auto op het middenveld hoort, moet hij wel daar nog steeds het maximale doen. Vorig jaar is hij er echt afgereden door Leclerc. Hij vloog er meerdere keren uit in Q1; het liep allemaal gewoon niet. Tuurlijk was het zijn eerste seizoen bij Ferrari, maar het was niet best. Vanzelfsprekend zijn de resultaten afhankelijk van de auto, maar hij moet ten opzichte van Leclerc wel goed voor de dag komen. En als hij weer het snot voor de ogen wordt gereden, dan leg mij maar uit hoe je aan die aandeelhouders uitlegt dat dat vijftig miljoen euro per jaar mag kosten."

