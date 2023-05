Brian Van Hinthum

Donderdag 11 mei 2023 10:27

Het team van Ferrari werd afgelopen winter overgenomen door Fred Vasseur en sindsdien lijkt er een hoop veranderd binnen de Italiaanse formatie. Er is een stuk minder chaos te zien in de strategie en pitstops, maar de prestaties vallen wel behoorlijk tegen. Ralf Schumacher wijst met de beschuldigende vinger naar de coureurs.

Nadat Ferrari afgelopen winter een frisse wind door Maranello liet varen met de aanstelling van Vasseur, lijkt het voorlopig alleen nog maar achteruit te zijn gegaan met de illustere Italiaanse formatie. Charles Leclerc en Carlos Sainz klagen over de lastig te besturen auto en het lijkt er dan ook op dat de Italianen opnieuw niet serieus mee kunnen gaan doen om de knikkers. Momenteel bezet het team zelfs een teleurstellende vierde stek in het wereldkampioenschap. Red Bull, Aston Martin en Mercedes zijn voorlopig te sterk gebleken.

Grootste probleem de coureurs

Het gebeurt niet vaak dat Leclerc en Sainz als de schuldige mannen voor het gebrek aan punten worden aangewezen, maar Schumacher durft het in zijn column voor Sky Deutschland aan om het tweetal onder vuur te nemen. "Ferrari doet op dit moment opnieuw onder voor de verwachtingen. Ferrari heeft me echter wel een degelijke indruk gegeven sinds Vasseur de boel heeft overgenomen. Er is daar een hoop veranderd. Ik zie het grootste probleem in de coureurs", stelt de Duitser.

Duidelijke kritiek

Hij legt uit: "Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn in mijn ogen niet constant genoeg. "Met Leclerc zijn fouten laat hij zien dat hij de volwassenheid nog niet heeft en niet consistent genoeg is om voor een wereldkampioenschap te rijden met Ferrari." Ook Sainz ontspringt de dans niet. "Sainz zat een weekend acht tienden achter Leclerc. In Miami zat hij wel op zijn niveau, maar rijdt hij weer te snel de pitstraat in. Eerlijk gezegd doet het team van Ferrari op dit moment beter werk dan beide coureurs", besluit hij.