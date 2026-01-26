Social media gaat los op tijdelijke livery F1-team McLaren
Het Formule 1-team van McLaren is aan de testweek in Barcelona begonnen met een tijdelijke zwarte livery. Op social media vragen veel fans zich hardop af waar het kenmerkende oranje is gebleven.
De Formule 1-teams mogen deze week tussen maandag en vrijdag in totaal drie dagen testen op het circuit in Barcelona. Behalve McLaren, Ferrari, Aston Martin en Williams komen alle renstallen vandaag in actie. Williams heeft problemen met de productie van het chassis en heeft laten weten dat ze de hele testweek niet in actie zal komen. Ook bij Aston Martin lijkt het nog niet vanzelf te gaan. Naar verluidt komt de Britse formatie donderdag pas voor het eerst in actie, en kunnen zij dus maximaal twee dagen testen. Dit is echter niet officieel bevestigd.
Zwarte livery McLaren maakt de tongen los op social media
McLaren komt op dinsdag voor het eerst in actie, maar de formatie heeft al wel gedeeld in welke livery Lando Norris en Oscar Piastri op de baan zullen verschijnen. De auto voor komend seizoen, de MCL40, wordt op 9 februari pas gelanceerd, en dus is ook de livery nog een groot geheim. De testweek in Barcelona wordt daarom verreden in een tijdelijke zwarte livery, en dat maakt de tongen los op social media.
