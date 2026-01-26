Christian Horner, voormalig teambaas van Red Bull Racing, is in vergevorderde gesprekken over een terugkeer in de Formule 1. De Brit maakt deel uit van een consortium van investeerders dat een minderheidsbelang in het Alpine F1 Team wil kopen. Horner hoopt op een dubbelrol als mede-eigenaar en teamleider, zoals Toto Wolff bij Mercedes.

Dat de gesprekken inmiddels vergevorderd zijn, werd op 25 januari 2026 door Alpine zelf bevestigd. Horner richt zich op de overname van het 24%-aandelenpakket van het team, momenteel in handen van Otro Capital, terwijl de Renault Group de resterende 76% van de aandelen in handen houdt. Flavio Briatore, adviseur van Alpine, bevestigde de onderhandelingen tijdens de presentatie van de 2026-livery in Barcelona.

Artikel gaat verder onder video

Contractuele horden en de 'wachtkamer'

Een snelle terugkeer van Horner lijkt echter bemoeilijkt te worden door contractuele clausules. Volgens interne bedrijfsdocumenten mag de huidige aandeelhouder Otro Capital zijn aandelen niet verkopen binnen drie jaar na hun instap in september 2023. Dit zou betekenen dat een definitieve overname pas vanaf september 2026 officieel mogelijk zou zijn. Daarnaast moet Horner, na zijn vertrek bij Red Bull in juli 2025, een 'gardening leave' uitzitten die tot het voorjaar van 2026 duurt. Volgens bronnen bevindt Horner zich hierdoor momenteel in de "wachtkamer", wachtend op de juridische en contractuele horden die nog genomen moeten worden, voordat hij officieel terug kan keren in de paddock.

Horner's Red Bull-verleden en toekomstvisie

Horner werd in juli 2025 na twintig jaar dienstverband ontslagen door Red Bull Racing, na aanhoudende interne strubbelingen en het verliezen van steun. Hij heeft een schikking getroffen van ongeveer 100 miljoen dollar, waardoor hij vanaf het voorjaar van 2026 weer actief mag zijn in de Formule 1. Horner heeft inmiddels laten weten alleen terug te willen keren als mede-eigenaar, met "skin in the game", in plaats van alleen als werknemer.

Alpine's turbulente management

De interesse van Horner komt op een bijzonder chaotisch moment voor Alpine zelf. In juli 2024 volgde Oliver Oakes Bruno Famin op als teambaas, terwijl Flavio Briatore in juni 2024 terugkeerde als uitvoerend adviseur, om de koers van het team weer op het rechte pad te krijgen. Na het vertrek van Oakes in mei 2025 is Briatore momenteel de de facto leider van het team, in afwachting van een definitieve herstructurering, die samen zal gaan met de overstap naar Mercedes-motoren in 2026.

Gerelateerd