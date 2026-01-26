We naderen het einde van het vierde uur. Kimi Antonelli voor Mercedes, Valtteri Bottas voor Cadillac en Liam Lawson voor Racing Bulls zijn momenteel op de baan, en Franco Colapinto voor Alpine en Esteban Ocon voor Haas staan op het punt om ook weer kilometers te maken. Isack Hadjar staat in de pits, maar nog altijd bovenaan in de tijdenlijst met zijn 1:20.300. Antonelli komt dichterbij met een 1:20.700.