LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Hadjar pakt snelste tijd af van Antonelli na drie uur
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Hadjar pakt snelste tijd af van Antonelli na drie uur
Het Formule 1-seizoen 2026 is begonnen met de wintertests. Als eerste hebben we een shakedown van vijf dagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Dit gebeurt officieel achter gesloten deuren. F1-teams mogen drie dagen uitkiezen waarop ze in actie mogen komen. Volg de ontwikkelingen van de testdagen in Spanje in ons liveblog.
LIVE | Formule 1-testdagen op Circuit de Barcelona-Catalunya
Hadjar krijgt weer concurrentie van Antonelli
We naderen het einde van het vierde uur. Kimi Antonelli voor Mercedes, Valtteri Bottas voor Cadillac en Liam Lawson voor Racing Bulls zijn momenteel op de baan, en Franco Colapinto voor Alpine en Esteban Ocon voor Haas staan op het punt om ook weer kilometers te maken. Isack Hadjar staat in de pits, maar nog altijd bovenaan in de tijdenlijst met zijn 1:20.300. Antonelli komt dichterbij met een 1:20.700.
Hadjar verbetert opnieuw, gevolgd door Lawson
Isack Hadjar loopt nóg iets harder en gaat het Circuit de Barcelona-Catalunya rond in een 1:20.300. Liam Lawson schuift op naar de tweede plek met een 1:21.864.
Hadjar pakt de snelste tijd
Na drie uur vinden we nu Isack Hadjar bovenaan. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing klokt een 1:20.499 en is daarmee 1.853 seconden sneller dan Kimi Antonelli.
Tweede rode vlag 🚩
Halverwege het tweede uur wordt de testdag opnieuw stilgelegd. Ditmaal is het voor de Audi van Gabriel Bortoleto.
Kimi Antonelli staat nog steeds bovenaan met een 1:22.352. Liam Lawson en Isack Hadjar hebben verbeteringen gevonden. Ze liggen respectievelijk tweede en derde op 0.761 en 1.254 seconden achterstand.
F1-regels voor foto's delen
Ieder team mag per dag zes foto's op social media delen van de auto op de baan en zes foto's van de auto in de pits of de garage. F1-journalist Adam Cooper meldt dat deze regel speciaal is ingesteld voor de testdagen achter gesloten deuren.
De eerste beelden komen naar buiten 🎥
De eerste beelden van de F1-auto's van 2026 die de baan op gaan, komen naar buiten.
Eerste rode vlag is een feit 🚩
Na 2 uur en 10 minuten hebben we de eerste rode vlag van 2026. Franco Colapinto in de Alpine is de enige die niet terug is gekomen naar de pits en lijkt dus de veroorzaker te zijn.
Eerste rondetijd van Red Bull
Na twee uur staat Kimi Antonelli nog altijd bovenaan met een 1:22.352. Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto zijn dichterbij gekomen, maar zijn nog wel 1.925 en 2.944 seconden langzamer, respectievelijk. De eerste rondetijd van de Red Bull is ook binnen: Isack Hadjar klokt een 1:30.800.
Ocon en Colapinto in actie
Kimi Antonelli heeft gepusht tot een 1:22.352. Franco Colapinto vinden we halverwege het tweede uur op P2 op 4.466 seconden achterstand, met Esteban Ocon op P3 nog eens 2.319 seconden erachter.
Antonelli loopt nóg harder
Kimi Antonelli lijkt aan het pushen. Hij zet nu een 1:23.245 neer. De Mercedes is acht seconden sneller dan de rest van de rondetijden, maar hij is nog twaalf seconden verwijderd van de poletijd van 2025.
Welke teams komen wel en niet in actie?
Williams slaat de gehele Barcelona-shakedown over. Ook Aston Martin, Ferrari en McLaren gaan we niet zien op deze maandag. Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls en Red Bull komen dus wel in actie vandaag.
Antonelli vindt verbetering
Aan het begin van het tweede uur vindt Kimi Antonelli flinke verbeteringen. Hij zet een 1:24.766 neer in zijn Mercedes. Gabriel Bortoleto heeft zijn eerste rondetijd geklokt in de Audi. Hij gaat rond in een 1:31.952.
McLaren en Red Bull laten auto's zien
Red Bull en McLaren hebben inmiddels hun auto's laten zien. Het laatstgenoemde team zal echter niet op deze maandag in actie komen.
2026-seizoen begonnen in Spanje
Goedemorgen en welkom bij het liveblog van de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya! We zijn een uurtje bezig met de eerste van vijf dagen en de eerste rondetijden beginnen dan ook binnen te druppelen. Kimi Antonelli staat momenteel bovenaan met een 1:31.772 in de Mercedes, gevolgd door de Cadillac van Valtteri Bottas op 0.081 seconden en de Racing Bulls van Liam Lawson op 2.112 seconden.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Hadjar pakt snelste tijd af van Antonelli na drie uur
- 14 minuten geleden
Red Bull Racing zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opvallend detail op RB22
- 25 minuten geleden
Ricciardo geeft startnummer drie met alle liefde door aan Verstappen: 'Natuurlijk zei ik ja'
- 46 minuten geleden
Hadjar bijt het spits af voor Red Bull Racing tijdens eerste testdag in Barcelona
- 1 uur geleden
VIDEO | Nürburgring-race verplaatst voor F1, kans voor Max Verstappen | GPFans News
- 1 uur geleden
'Red Bull Racing zal dit jaar boeten voor grote gok van afgelopen jaar'
- 2 uur geleden
- 3
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
'Red Bull Ford optimistisch na doorbraak met 2026-power unit'
- 7 januari