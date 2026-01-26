close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS

LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Hadjar pakt snelste tijd af van Antonelli na drie uur

LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Hadjar pakt snelste tijd af van Antonelli na drie uur

Vincent Bruins
Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS

Het Formule 1-seizoen 2026 is begonnen met de wintertests. Als eerste hebben we een shakedown van vijf dagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Dit gebeurt officieel achter gesloten deuren. F1-teams mogen drie dagen uitkiezen waarop ze in actie mogen komen. Volg de ontwikkelingen van de testdagen in Spanje in ons liveblog.

LIVE | Formule 1-testdagen op Circuit de Barcelona-Catalunya

Sort by:

20m ago

11:45

Hadjar krijgt weer concurrentie van Antonelli

We naderen het einde van het vierde uur. Kimi Antonelli voor Mercedes, Valtteri Bottas voor Cadillac en Liam Lawson voor Racing Bulls zijn momenteel op de baan, en Franco Colapinto voor Alpine en Esteban Ocon voor Haas staan op het punt om ook weer kilometers te maken. Isack Hadjar staat in de pits, maar nog altijd bovenaan in de tijdenlijst met zijn 1:20.300. Antonelli komt dichterbij met een 1:20.700.

1h ago

11:13

Hadjar verbetert opnieuw, gevolgd door Lawson

Isack Hadjar loopt nóg iets harder en gaat het Circuit de Barcelona-Catalunya rond in een 1:20.300. Liam Lawson schuift op naar de tweede plek met een 1:21.864.

1h ago

11:00

Hadjar pakt de snelste tijd

Na drie uur vinden we nu Isack Hadjar bovenaan. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing klokt een 1:20.499 en is daarmee 1.853 seconden sneller dan Kimi Antonelli.

2h ago

10:36

Tweede rode vlag 🚩

Halverwege het tweede uur wordt de testdag opnieuw stilgelegd. Ditmaal is het voor de Audi van Gabriel Bortoleto.

Kimi Antonelli staat nog steeds bovenaan met een 1:22.352. Liam Lawson en Isack Hadjar hebben verbeteringen gevonden. Ze liggen respectievelijk tweede en derde op 0.761 en 1.254 seconden achterstand.

2h ago

10:30

F1-regels voor foto's delen

Ieder team mag per dag zes foto's op social media delen van de auto op de baan en zes foto's van de auto in de pits of de garage. F1-journalist Adam Cooper meldt dat deze regel speciaal is ingesteld voor de testdagen achter gesloten deuren.

2h ago

10:23

De eerste beelden komen naar buiten 🎥

De eerste beelden van de F1-auto's van 2026 die de baan op gaan, komen naar buiten.

2h ago

10:11

Eerste rode vlag is een feit 🚩

Na 2 uur en 10 minuten hebben we de eerste rode vlag van 2026. Franco Colapinto in de Alpine is de enige die niet terug is gekomen naar de pits en lijkt dus de veroorzaker te zijn.

2h ago

10:01

Eerste rondetijd van Red Bull

Na twee uur staat Kimi Antonelli nog altijd bovenaan met een 1:22.352. Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto zijn dichterbij gekomen, maar zijn nog wel 1.925 en 2.944 seconden langzamer, respectievelijk. De eerste rondetijd van de Red Bull is ook binnen: Isack Hadjar klokt een 1:30.800.

3h ago

09:35

Ocon en Colapinto in actie

Kimi Antonelli heeft gepusht tot een 1:22.352. Franco Colapinto vinden we halverwege het tweede uur op P2 op 4.466 seconden achterstand, met Esteban Ocon op P3 nog eens 2.319 seconden erachter.

3h ago

09:17

Antonelli loopt nóg harder

Kimi Antonelli lijkt aan het pushen. Hij zet nu een 1:23.245 neer. De Mercedes is acht seconden sneller dan de rest van de rondetijden, maar hij is nog twaalf seconden verwijderd van de poletijd van 2025.

3h ago

09:08

Welke teams komen wel en niet in actie?

Williams slaat de gehele Barcelona-shakedown over. Ook Aston Martin, Ferrari en McLaren gaan we niet zien op deze maandag. Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls en Red Bull komen dus wel in actie vandaag.

3h ago

09:07

Antonelli vindt verbetering

Aan het begin van het tweede uur vindt Kimi Antonelli flinke verbeteringen. Hij zet een 1:24.766 neer in zijn Mercedes. Gabriel Bortoleto heeft zijn eerste rondetijd geklokt in de Audi. Hij gaat rond in een 1:31.952.

3h ago

09:05

McLaren en Red Bull laten auto's zien

Red Bull en McLaren hebben inmiddels hun auto's laten zien. Het laatstgenoemde team zal echter niet op deze maandag in actie komen.

3h ago

08:56

2026-seizoen begonnen in Spanje

Goedemorgen en welkom bij het liveblog van de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya! We zijn een uurtje bezig met de eerste van vijf dagen en de eerste rondetijden beginnen dan ook binnen te druppelen. Kimi Antonelli staat momenteel bovenaan met een 1:31.772 in de Mercedes, gevolgd door de Cadillac van Valtteri Bottas op 0.081 seconden en de Racing Bulls van Liam Lawson op 2.112 seconden.

Gerelateerd

Formule 1 Circuit de Barcelona-Catalunya Formule 1-testdagen

Net binnen

LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Hadjar pakt snelste tijd af van Antonelli na drie uur
Liveblog Barcelona-shakedown

LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Hadjar pakt snelste tijd af van Antonelli na drie uur

  • 14 minuten geleden
Red Bull Racing zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opvallend detail op RB22
Red Bull Racing

Red Bull Racing zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opvallend detail op RB22

  • 25 minuten geleden
Ricciardo geeft startnummer drie met alle liefde door aan Verstappen: 'Natuurlijk zei ik ja'
Startnummer drie

Ricciardo geeft startnummer drie met alle liefde door aan Verstappen: 'Natuurlijk zei ik ja'

  • 46 minuten geleden
Hadjar bijt het spits af voor Red Bull Racing tijdens eerste testdag in Barcelona
Red Bull Racing

Hadjar bijt het spits af voor Red Bull Racing tijdens eerste testdag in Barcelona

  • 1 uur geleden
VIDEO | Nürburgring-race verplaatst voor F1, kans voor Max Verstappen | GPFans News
VIDEO

VIDEO | Nürburgring-race verplaatst voor F1, kans voor Max Verstappen | GPFans News

  • 1 uur geleden
'Red Bull Racing zal dit jaar boeten voor grote gok van afgelopen jaar'
Red Bull Racing

'Red Bull Racing zal dit jaar boeten voor grote gok van afgelopen jaar'

  • 2 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 7 januari
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 'Red Bull Ford optimistisch na doorbraak met 2026-power unit'
75.000+ views

'Red Bull Ford optimistisch na doorbraak met 2026-power unit'

  • 7 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x