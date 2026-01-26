F1-teams starten aan testweek in Barcelona: dit zijn de beelden
F1-teams starten aan testweek in Barcelona: dit zijn de beelden
Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieel afgetrapt met de testdagen die in Barcelona zijn begonnen. Hoewel niet ieder team direct in actie zal komen, zijn ze allemaal wel afgereisd naar het Spaanse circuit en verschijnen er beelden van.
Van de testweek in Barcelona zal geen uitzending worden gemaakt. De Formule 1-teams willen deze dagen namelijk met zo min mogelijk aandacht van buitenaf afwerken, voordat in februari de testdagen in Bahrein op de planning staan. Daar worden dan ook pas de definitieve wagens voor het nieuwe seizoen verwacht.
F1-testweek
Alle teams, behalve Williams, zijn inmiddels gearriveerd in Barcelona. McLaren, Ferrari en Aston Martin komen naar verluidt niet in actie op de eerste testdag.
