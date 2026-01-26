Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieel afgetrapt met de testdagen die in Barcelona zijn begonnen. Hoewel niet ieder team direct in actie zal komen, zijn ze allemaal wel afgereisd naar het Spaanse circuit en verschijnen er beelden van.

Van de testweek in Barcelona zal geen uitzending worden gemaakt. De Formule 1-teams willen deze dagen namelijk met zo min mogelijk aandacht van buitenaf afwerken, voordat in februari de testdagen in Bahrein op de planning staan. Daar worden dan ook pas de definitieve wagens voor het nieuwe seizoen verwacht.

F1-testweek

Alle teams, behalve Williams, zijn inmiddels gearriveerd in Barcelona. McLaren, Ferrari en Aston Martin komen naar verluidt niet in actie op de eerste testdag.

¡Más actividad en el Circuit!



💥 Racing Bulls también rueda ya #F1 pic.twitter.com/CkyfZMkOwo — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 26, 2026

Racing Bulls en pista



Una sola vuelta y al box pic.twitter.com/kUwMeILY8l — Nachez (@Nachez98) January 26, 2026

ℹ️ Mercedes Audi y Alpine han hecho vuelta de instalación pic.twitter.com/ixlTvbL3Qf — Nachez (@Nachez98) January 26, 2026

🏎️| Hoy en Barcelona estaría Mercedes, Alpine, Red Bull, Racing Bulls, Audi, Haas y Cadillac#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Ixkq14uOXg — Ferrari AR (@Ferrari_com_ar) January 26, 2026

And the 2026 Shakedown is under way... 👀



Three teams waste no time in taking to the track!#F1 pic.twitter.com/nGNiHns8cs — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

