Brian Van Hinthum

Woensdag 10 mei 2023 20:13

Martin Brundle heeft voor het eerst gereageerd op het zeer unieke moment tijdens de gridwalk voor de Grand Prix van Miami. Sir Jackie Stewart sprong in de bres voor de Sky Sports-presentator door tennislegende Roger Federer aan zijn jasje te trekken en Brundle noemt hem nu op zijn beurt 'een echte vriend'.

Op zondag liepen Brundle en Stewart voor de heuse gridwalk over het asfalt en eerstgenoemde hoopte een interview met Federer te houden. Zoals wel vaker was er echter een muur aan beveiligers aanwezig, maar daar liet Stewart zich niet door aan de kant zetten. De drievoudig wereldkampioen besloot de stoute schoenen aan te trekken en het 'gevecht' met de beveiliging aan te gaan. De Schot beloofde aan Sky Sports-verslaggever Brundle zijn interview. "Je kan Sir Jackie Stewart niet weigeren!", riep hij, alvorens hij de muur van beveiliging opzocht. Het zorgde voor hilarische beelden, waar Stewart uiteindelijk als winnaar uit de strijd kwam.

Artikel gaat verder onder video

Stewart toont blijdschap

De voormalig coureur nam Federer aan zijn jasje mee richting de Sky Sports-camera, waar men eigenlijk al door de beschikbare tijd heen was. Uiteindelijk kon men toch nog tijd voor een kort gesprekje vinden, waarin Federer onder meer aangaf fan te zijn van Lewis Hamilton en George Russell. Inmiddels heeft Stewart ook via Instagram gereageerd op het kostelijke moment. "De beveiliging heeft goed werk geleverd. Ik heb lang niet langs beveiliging hoeven sluipen, maar voor Martin Brundle doe ik alles. Bedankt voor de sportieve reactie, Roger Federer!"

Brundle reageert

Dit keer is het de beurt aan Brundle om de legendarische Schotse coureur te bedanken voor bewezen diensten. De verslaggever steekt zijn liefde voor Stewart in ieder geval niet onder stoelen of banken: "SJYS is een levenslicht voor mij geweest voor wel veertig jaar. Ik hou zielsveel van die man. Hij heeft mijn rug. Wat kan je nog meer vragen van een vriend", stuurt de opgetogen Brundle op Twitter. Een mooi moment in de vriendschap van het tweetal.