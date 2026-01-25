Het Formule 1-team van Alpine heeft hoge verwachtingen van aankomend F1-seizoen. De Franse renstal rijdt dit jaar met motoren van Mercedes en hoopt daarmee hoge ogen te gooien. Als het aan teamchef Flavio Briatore (75) ligt, gaat Alpine consequent meestrijden om het podium in 2026.

Het was een weinig indrukwekkend seizoen afgelopen jaar voor Alpine. Met 22 punten en een achttiende positie was Pierre Gasly de best geklasseerde coureur van de Franse renstal. Franco Colapinto (en in een eerder stadium ook Jack Doohan) scoorde zelfs helemaal geen punten. Bij de constructeurs eindigde het team dan ook stijf onderaan. Er werden geen zeges en geen podiums behaald. Maar dat moet komend seizoen totaal anders zijn, zo zegt Briatore. Nu Alpine de krachtbronnen van Mercedes achterin heeft liggen én er nieuwe reglementen zijn, denkt de extroverte Italiaan dat er mogelijkheden liggen.

Alpine moet iedere race meedoen om podium

Briatore verwacht dat zijn team komend seizoen een grote stap vooruit zet. "We willen Alpine in elke race zien strijden voor punten", zo tekent het Spaanse Soymotor op uit zijn mond. Maar de Italiaan gaat zelfs verder dan dat. "We willen Alpine in elke race zien strijden voor een podiumplaats", zo zegt hij. Volgens hem is er gewoonweg een glashelder doel bij Alpine: "We willen erbij zitten." Of dat haalbaar is? Briatore denkt van wel, want volgens de teamchef heeft Alpine een uitstekende winter achter de rug en is het team optimaal voorbereid op 2026. "We hebben een goede winter gehad en veel tijd in de windtunnel doorgebracht."

Briatore waarschuwt concurrentie voor 2026

Er wordt op voorhand veel verwacht van de power unit van Mercedes, maar de verwachtingen rondom Alpine zijn bij experts nou niet perse heel hoog. Toch denkt Briatore dat zijn team er klaar voor is om het de concurrentie moeilijk te maken dit jaar. "We hebben alles in huis om zeker competitief te zijn", zo besluit hij strijdvaardig.

