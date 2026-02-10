Dit zijn alle kleurstellingen voor het F1-seizoen 2026 op een rijtje

Het Formule 1-seizoen begint eigenlijk pas in maart met de Grand Prix van Australië, maar eerst hebben natuurlijk de lanceringen van de F1-teams en de testdagen. GPFans zet alle kleurstellingen voor jou op een rijtje.

Red Bull Racing en Racing Bulls lieten als eerste hun auto's zien tijdens een presentatie van Ford in Detroit. Dit gebeurde op 15 januari. Haas was daarna aan de beurt op 19 januari. De Amerikaanse formatie liet alleen foto's online zien. De lancering van Audi vond een dag later plaats in Berlijn. De daadwerkelijke presentatie van Mercedes is pas op 2 februari, maar de eerste foto's werden al op 22 januari geplaatst. Ferrari en Alpine trokken het doek af van hun bolides op 23 januari. Williams kwam op 3 februari aan de beurt na de testdagen in Barcelona, waar zij niet bij aanwezig waren. Cadillac toonde haar wagen tijdens de Super Bowl op 8 februari. Aston Martin en McLaren kwamen een dag later als laatste aan de beurt.

Alle elf livery's zijn onthuld

Dit zijn de nieuwe kleurstellingen voor 2026 op een rijtje.

Livery? Consider it launched ✔️#McLarenF1 pic.twitter.com/lUh8xZcFBR — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

The new era starts here. Introducing our W17 🤍🖤 pic.twitter.com/ld0Zu6vjTv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Built for the 2026 season 👊 The SF-26 takes the stage. pic.twitter.com/zDQs6XAQsP — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Admiring the FW48 livery from every angle 🔥 pic.twitter.com/zWlQ48kRN5 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 3, 2026

VCARB with another fire livery *pretends to be shocked* 😮‍💨#F1 #VCARB pic.twitter.com/svmgoWpws0 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) January 16, 2026

Bold and dynamic 👊 Our latest challenger has arrived 😮‍💨#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/NvbOLQ1ohH — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 19, 2026

The first look at our 2026 livery.



By design. pic.twitter.com/O0KR3HLDac — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 9, 2026

The Audi Revolut F1 Team has arrived 🏁



Tap to reveal our very first livery. pic.twitter.com/vTpwssFyEE — Revolut (@Revolut) January 20, 2026

New era, new opportunity – The Rise Continues. pic.twitter.com/pZ4rIl5MI4 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

Progress under pressure. The first Cadillac Formula 1® Team livery is here. pic.twitter.com/u2LVwQkFL5 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

