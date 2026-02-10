Dit zijn alle kleurstellingen voor het F1-seizoen 2026 op een rijtje
Dit zijn alle kleurstellingen voor het F1-seizoen 2026 op een rijtje
Het Formule 1-seizoen begint eigenlijk pas in maart met de Grand Prix van Australië, maar eerst hebben natuurlijk de lanceringen van de F1-teams en de testdagen. GPFans zet alle kleurstellingen voor jou op een rijtje.
Red Bull Racing en Racing Bulls lieten als eerste hun auto's zien tijdens een presentatie van Ford in Detroit. Dit gebeurde op 15 januari. Haas was daarna aan de beurt op 19 januari. De Amerikaanse formatie liet alleen foto's online zien. De lancering van Audi vond een dag later plaats in Berlijn. De daadwerkelijke presentatie van Mercedes is pas op 2 februari, maar de eerste foto's werden al op 22 januari geplaatst. Ferrari en Alpine trokken het doek af van hun bolides op 23 januari. Williams kwam op 3 februari aan de beurt na de testdagen in Barcelona, waar zij niet bij aanwezig waren. Cadillac toonde haar wagen tijdens de Super Bowl op 8 februari. Aston Martin en McLaren kwamen een dag later als laatste aan de beurt.
Alle elf livery's zijn onthuld
Dit zijn de nieuwe kleurstellingen voor 2026 op een rijtje.
Gerelateerd
Net binnen
Antonelli betrokken bij verkeersongeval in San Marino, met de schrik vrijgekomen
- 21 minuten geleden
Newey onthult opmerkelijke reden achter zwarte auto Aston Martin in Barcelona
- 59 minuten geleden
Rechtszaak tegen F1-team Cadillac aangespannen na lancering allereerste auto
- 1 uur geleden
Dit zijn alle kleurstellingen voor het F1-seizoen 2026 op een rijtje
- 2 uur geleden
- 4
Zwager Verstappen na Barcelona-shakedown: 'Max positief verrast, maar Mercedes heeft voorsprong'
- 3 uur geleden
FIA wil Mercedes-controverse vóór Australië oplossen, drie teams onthullen livery's | GPFans Recap
- Gisteren 21:47
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari