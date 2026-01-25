Van Max Verstappen weten we dat hij een fervent simracer is. Hij heeft er zelfs zo'n grote passie voor dat hij zelfs virtueel racet in zijn motorhome tijdens Grand Prix-weekenden van de Formule 1. Het resulteerde een keer in een controversiële situatie, maar daar kan de Red Bull Racing-coureur nu wel om lachen.

Verstappen kreeg bij een Q&A van Team Redline de vraag wat zijn favoriete momenten zijn geweest met het simteam. "De overwinningen die we hebben behaald in de speciale evenementen", antwoordde hij, wijzend naar races zoals de virtuele 24-uurswedstrijden op Daytona, Le Mans en Spa. Hij lachte: "Niet alleen racen in die speciale evenementen, maar ze ook nog eens winnen vanuit mijn motorhome [tijdens Grand Prix-weekenden]."

Simracen tijdens Grand Prix-weekenden

Dat leverde tijdens Emilia-Romagna en Hongarije controversiële situaties op in 2024. Verstappen won nog wel de F1-race op Imola, maar op de Hungaroring was er weinig pace in de Red Bull te vinden en crashte hij gefrustreerd tegen Lewis Hamilton.

Sky Sports-commentator David Croft zei tijdens die race: "Ik wil niet te kritisch overkomen, maar Max Verstappen klinkt als iemand die gisteravond laat een simrace heeft gedaan, wat hij ook echt heeft gedaan, en vanochtend vroeg weer is opgestaan ​​voor een simrace, wat hij ook echt heeft gedaan, in plaats van een goede nachtrust te nemen in Boedapest, wat hij, afgaande van wat hier gebeurt, waarschijnlijk wel had kunnen gebruiken."

Verstappen vindt het mooi hoe zijn teamgenoten groeien

Verstappen kan er nu wel om lachen en vervolgde: "Wat ik het meest waardeer, zijn de voorbereidingen en hoeveel tijd en energie daarin wordt gestoken om zo competitief mogelijk te zijn. Het is ook mooi om te zien hoe de jongens groeien als persoon, hoe ze beter worden, hoe ze de auto kunnen afstellen, hoe ze bepaalde taken op zich nemen binnen Team Redline. Dat is altijd het doel. We hebben een heleboel goede herinneringen samen opgebouwd."

