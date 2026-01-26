Max Verstappen racete in 2025 op de Nürburgring Nordschleife, en dus waren er ontzettend veel ogen gericht op het NLS-kampioenschap. Wie ook meekeek, was zijn moeder Sophie Kumpen. Volgens Verstappen 'poepte ze vast in haar broek', vanwege een angstaanjagend moment in de kwalificatie.

Verstappen en zijn protegé Chris Lulham schreven zich vorig jaar in voor de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie die op zaterdag 27 september werd verreden. Ze zouden een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing delen. Verstappen deed de kwalificatie, maar kwam de Audi RS 3 van Armando en Dario Stanco tegen evenals de BMW 330i van Elena Egger, Carmen Kraav en Julia Ponkratz tijdens een snelle ronde, en dus moest de viervoudig wereldkampioen genoegen nemen met P3. Hij haalde de langzamere auto's in via het gras en dat kostte hem tijd.

Niet Le Mans of Spa, maar de Nürburgring

Verstappen kreeg bij een Q&A van Team Redline de vraag of hij liever de 24 uur van Le Mans wint in een Hypercar of de 24 uur van Spa in een GT3-auto. "Ik wil ze allebei winnen!", klonk het vastberaden. "Het is lastig om te kiezen. Winnen in een Hypercar lijkt me heel cool, maar tegelijkertijd winnen in een enorm GT3-veld is ook heel cool. Waarschijnlijk, als ik moet kiezen tussen de twee, dan ga ik voor Le mans in een Hypercar." Op een vervolgvraag over welke van alle 24-uurswedstrijden die er zijn, hij het liefst zou winnen, antwoordde Verstappen: "Dan die van de Nordschleife." Hij blikte met een lach op zijn gezicht terug op de race van vier uur die hij afgelopen september won samen met Lulham.

Verstappen maakte moeder bang met gedurfde actie in de kwalificatie

"Dat was zo leuk. Het circuit was geweldig en de wisselvallige omstandigheden maakten het nog spannender. Tijdens de kwalificatie maakte ik je een beetje bang, hè Crane, door over het gras te gaan?" Presentator Luke Crane reageerde: "Niet alleen mij, maar ook je moeder! Zij stond naast me op het moment dat jij op het gras reed." Verstappen vervolgde: "Toen ik over het gras ging, dacht ik bij mezelf: 'O ja, de onboardcamera staat aan. Degenen die het kijken, poepen nu vast in hun broek'. Maar het was fantastisch, dat was heel leuk om te doen."

