Villeneuve: 'Verstappen gaat Hamilton en Schumacher pakken, hij stopt gewoon niet'

Max Verstappen gaat het gedeelde record van Lewis Hamilton en Michael Schumacher van zeven wereldtitels verbreken, zo klinkt het uit mond van 1997-kampioen Jacques Villeneuve. De Canadees is ervan overtuigd dat Verstappen alles en iedereen gaat vermorzelen. "Hij is meedogenloos", aldus Villeneuve.

Hamilton en Schumacher delen momenteel de plek van de coureur die de meeste kampioenschappen ooit heeft gepakt in de Formule 1. Beide legendes hebben zeven titels achter hun naam staan. Verstappen heeft er momenteel vier, maar volgens Villeneuve gaat de Nederlander in de loop der jaren aan Hamilton en Schumacher voorbij. "Max heeft bewezen waarom hij tot de groten van de sport behoort, in het rijtje met de Senna’s, de Prosts en de Mansells van deze wereld, en met de grootheden die hem zijn voorgegaan", zo vertelt Villeneuve aan PokerScout.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen is "meedogenloos" en "stopt niet"

Hij vervolgt: "Hij stopt gewoon niet. Hij is meedogenloos. Hij is een pure racer en bovendien gepassioneerd, en dát is wat je wilt zien. Dat is wat je wilt dat kampioenen uitstralen." Dus als Verstappen het materiaal krijgt, gaat hij op eenzame hoogte komen, zo denkt Villeneuve. "Hij heeft het talent, dus geef hem de kans om zeven of acht kampioenschappen te winnen en hij zal ze pakken. Zonder twijfel." De kampioen van 1997 noemt Verstappen, ondanks dat hij tweede werd in het WK, "dé ster van het jaar" in 2025. "Hij was het hele seizoen scherp. Het enige moment waarop hij punten liet liggen was in Barcelona, en dat waren er niet eens zo veel", aldus Villeneuve.

Verstappen "rijdt in andere klasse" dan concurrenten

De Canadees vindt het lovenswaardig dat Verstappen zich in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog heeft weten terug te knokken. De Red Bull-coureur stond op een enorme achterstand, maar is nooit in zak en as gaan zitten. "Integendeel, hij laat zien dat hij van een ander niveau is", legt Villeneuve uit. "Hij rijdt in een andere klasse. In de klasse van alle grote kampioenen die er ooit zijn geweest. Niet elke kampioen is ook een groot kampioen."

Gerelateerd