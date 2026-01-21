close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
racing bulls, spin, imola

Mercedes-kopstuk neemt afscheid, F1-auto van Lindblad weggesleept in Imola | GPFans News

Mercedes-kopstuk neemt afscheid, F1-auto van Lindblad weggesleept in Imola | GPFans News

Jan Bolscher

Mercedes-kopstuk John Owen zal het team later dit jaar gaan verlaten en Arvid Lindblad kende tijdens de eerste testmeters in Imola een schuiver, waardoor het team waardevolle testtijd verloor. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

Gerelateerd

Mercedes Racing Bulls

Net binnen

VIDEO: Alpine maakt eerste meters met veelbesproken Mercedes-motor
Mercedes-motor

VIDEO: Alpine maakt eerste meters met veelbesproken Mercedes-motor

  • 17 minuten geleden
Red Bull Racing gaat in 2026 voor het eerst samenwerken met haarverzorgingsmerk
Formule 1

Red Bull Racing gaat in 2026 voor het eerst samenwerken met haarverzorgingsmerk

  • 1 uur geleden
'Eerste F1-testweek in Bahrein wordt voor het overgrote deel niet uitgezonden'
Testweken

'Eerste F1-testweek in Bahrein wordt voor het overgrote deel niet uitgezonden'

  • 1 uur geleden
  • 2
 Mercedes-kopstuk neemt afscheid, F1-auto van Lindblad weggesleept in Imola | GPFans News
GPFans Video

Mercedes-kopstuk neemt afscheid, F1-auto van Lindblad weggesleept in Imola | GPFans News

  • 1 uur geleden
Audi F1 waarschuwt voor mogelijk reglementair gat rondom 2026-motoren
Audi F1

Audi F1 waarschuwt voor mogelijk reglementair gat rondom 2026-motoren

  • 2 uur geleden
Dit zijn alle test- en reservecoureurs voor het F1-seizoen van 2026 op een rijtje
Test- en reservecoureurs

Dit zijn alle test- en reservecoureurs voor het F1-seizoen van 2026 op een rijtje

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 7 januari
 FIA reageert op rugklachten Verstappen:
150.000+ views

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • 1 januari
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin:
75.000+ views

Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan ​​onder intense druk"

  • 2 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x