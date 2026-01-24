Toyota is langzaam maar zeker de invloed op het team van Haas aan het vergroten, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Tijdens de onthulling van de livery van de VF-26 was Gazoo Racing al prominent op het bodywork te zien, maar het Japanse merk zou inmiddels ook een derde van het budget dat normaliter naar het World Rally Championship-programma gaat, hebben doorgeschoven naar de Formule 1-afdeling.

Toyota was van 2002 tot en met 2009 actief in de Formule 1 als fabrieksteam. In die periode trok het Japanse merk flink de portemonnee en werd er fors geïnvesteerd in het Formule 1-team, al bleef een overwinning uiteindelijk uit. In 2024 maakte het merk bekend terug te keren naar de koningsklasse met sportmerk Gazoo Racing, en anno 2026 is Toyota de titelsponsor van Haas.

Meer geld naar Formule 1-project

Het medium stelt dat Toyota momenteel precies heeft bereikt wat het wilde, namelijk een terugkeer in de Formule 1 zonder al te veel ophef. Achter de schermen zouden steeds meer medewerkers van het Japanse merk taken overnemen van Haas-teamleden. Daarnaast gaan er geruchten dat het volledige Testing of Previous Cars-programma van Haas in 2026 vrijwel volledig door Toyota-personeel zal worden uitgevoerd. Ook zou Toyota het budget inmiddels flink hebben opgeschroefd, waarbij bijna een derde van het budget dat voorheen bestemd was voor het WRC-programma is overgezet naar het Formule 1-project.

Nog geen plannen voor eigen krachtbron

In het verleden kwam Toyota met eigen krachtbronnen naar de Formule 1, destijds nog met een V10-motor. In het huidige tijdperk zou het merk eerst de toekomstplannen willen afwachten voordat het geld steekt in de ontwikkeling van een power unit. Mocht het zover komen, dan sluit het medium niet uit dat er sprake zal zijn van een volledige terugkeer van Toyota in de Formule 1.

