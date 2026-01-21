De Formule 1 krijgt er in 2026 een nieuw fabrieksteam bij. Audi maakt namelijk haar intrede in de koningsklasse van de autosport. Het is geen gloednieuw team, want ze nemen Sauber over. Het is echter niet de eerste keer dat Sauber een fabrieksteam is. GPFans blikt terug op het BMW-tijdperk en bespreekt wat we kunnen verwachten van Audi.

Peter Sauber bouwde zijn eerste raceauto in 1970, in de kelder van het huis van zijn ouders. De namen van al zijn bolides beginnen met de 'C' als eerbetoon aan zijn vrouw Christiane. Sauber kende veel succes in de sportscar-racerij, met als hoogtepunten het winnen van de 24 Uur van Le Mans in 1989 en het World Sportscar Championship in 1989 en 1990 in samenwerking met Mercedes. Met het einde van de befaamde Group C-reglementen in zicht, maakte Sauber de overstap naar de Formule 1. Ze waren jaar na jaar een solide middenmoter, eerst met Ilmor- en Mercedes-motoren, daarna met Ford, en vervolgens met Petronas. De Maleisische oliemaatschappij had een deal gesloten om Ferrari-motoren te gebruiken, maar de krachtbronnen werden door Petronas zelf geproduceerd en verder ontwikkeld.

BMW vertrekt naar Sauber

Aan het begin van de 21e eeuw, terwijl Sauber met Petronas in de middenmoot reed en twee podiums scoorde, scoorde BMW overwinningen samen met Williams en Juan Pablo Montoya was zelfs een kampioenschapskandidaat in 2003. Maar BMW wilde meer zeggenschap en dat kregen ze niet bij Williams, en dus vertrokken ze naar Sauber. Ze namen zestig tot tachtig procent van de Zwitserse formatie over en Peter Sauber bleef voor twintig procent aan als adviseur. De BMW-motoren werden in München gebouwd, terwijl de productie van de chassis en bodywork in de Sauber-fabriek in Hinwil bleef.

Sauber en BMW boeken enorme vooruitgang in korte tijd

Voor het eerste seizoen van de samenwerking tussen BMW en Sauber in 2006 werd Nick Heidfeld weggekaapt bij Williams en mocht Jacques Villeneuve blijven. De wereldkampioen van 1997 was echter niet in topvorm en had last van blessures. Zijn carrière kwam na de Grand Prix van Duitsland ten einde en dus mocht Robert Kubica instappen. Heidfeld scoorde een podium in Hongarije en Kubica deed dat op Monza, en dat was goed voor de vijfde plek bij de constructeurs.

Omdat BMW pas in juni van 2005 besloot om grootaandeelhouder van Sauber te worden, was de auto van 2006 gebaseerd op ontwerpen van Sauber, maar BMW kon wel aan de slag met de wagen van 2007. De F1.07 werd onder andere ontworpen door de Nederlander Willem Toet, die de leiding had over de afdeling aerodynamica. Eén van de kenmerken van de 2007-bolide was de QuickShift, een naadloze sequentiële versnellingsbak, waar bijvoorbeeld de vierde versnelling al begon te draaien, terwijl de auto nog in zijn drie zat. Op andere vlakken werden er ook flinke verbeteringen aangebracht. Ook al werden er opnieuw 'slechts' twee podiums gescoord, de BMW Saubers waren veel vaker in de punten te vinden. De eindstand was 101 punten, een grote stap vergeleken met de 36 punten van 2006, en dankzij de diskwalificatie van McLaren naar aanleiding van Spygate, werd het team als tweede geklasseerd bij de constructeurs.

Eerste en uiteindelijke enige overwinning voor Kubica en BMW Sauber

Bij de F1.08 werden grote aerodynamische wijzigingen doorgevoerd door onder andere Toet. De neus was compleet anders en het zorgde voor een efficiëntere luchtstroom richting de achterkant van de bolide. Na drie podiums in de eerste drie Grands Prix van 2008 stond BMW Sauber heel eventjes bovenaan de constructeursstand. Kubica won zijn eerste en uiteindelijke enige Formule 1-race in Canada, een jaar na het zware ongeluk op hetzelfde circuit in Montreal. De Pool leidde het wereldkampioenschap bij de coureurs, maar helaas voor BMW Sauber zou het niet beter worden dan dit.

BMW nam het controversiële besluit om direct na Canada te stoppen met de ontwikkeling van de F1.08, terwijl Ferrari en McLaren met upgrades bleven komen. Lewis Hamilton en Felipe Massa vochten in Brazilië om de WK-titel, terwijl Kubica terugzakte naar P4 in het klassement op 23 punten achterstand. Het Beierse merk wilde zich optimaal voorbereiden op de nieuwe reglementen van 2009, waarbij de aerodynamica op de schop ging en KERS (een soort hybridesysteem) werd geïntroduceerd. Daar gingen ze echter finaal de mist in.

BMW stopt na rampzalig seizoen

De F1.09 was een draak van een Formule 1-auto. BMW kreeg het ontwerp van de voorvleugel maar niet onder de knie, ze hadden heel veel vertrouwen in hun KERS, maar ook hier waren veel problemen mee, en ze hadden compleet de maas in de wet gemist rondom de dubbele diffuser. Halverwege het seizoen lag BMW Sauber achtste in de tussenstand met acht punten - een gigantische stap achterwaarts. Ze verbeterden in de tweede helft van het seizoen met 36 punten en P6 bij de constructeurs, maar het kwaad was al geschied.

BMW kondigde tijdens de zomerstop van 2009 aan de Formule 1 te verlaten aan het einde van dat seizoen. De financiële crisis werd als één van de oorzaken genoemd. Toyota besloot drie dagen na de seizoensfinale in Abu Dhabi om zich eveneens terug te trekken voor 2010. Waar alles van de Japanse grootmacht verdween uit de Formule 1, ondanks dat een bolide voor het volgende seizoen gebouwd was, bleef Sauber wel bestaan. BMW verkocht haar aandelen namelijk terug aan Peter Sauber.

Sauber slaat de handen ineen met Audi

Sauber werd vanaf 2010 weer een middenmootteam, en soms vonden we ze zelfs helemaal achterin het veld. 2012 was het beste seizoen voor de Zwitserse renstal sinds het vertrek van BMW met drie podiums voor Sergio Pérez en één voor Kamui Kobayashi, en uiteindelijk de zesde plek in de eindstand. Ook het podiumresultaat van Nico Hülkenberg in de Britse Grand Prix van vorig jaar was een hoogtepunt. Maar vanaf 2026 kennen we het team niet langer als Sauber, maar als Audi.

Audi kondigde in augustus 2022 aan haar intrede te maken in de Formule 1 als power unit-leverancier en in oktober kwam het nieuws uit dat ze grootaandeelhouder zouden worden van Sauber. In november 2024 kwam er een extra financiële boost dankzij de Qatar Investment Authority. In tegenstelling tot de deal tussen Sauber en BMW, blijft de naam Sauber dit keer niet in de Formule 1.

Audi heeft rijke geschiedenis in de autosport

Audi is een van de meest succesvolle merken die we ooit hebben gezien in de autosport. Als Auto Union won het in 1936 het Europese Grand Prix-kampioenschap, voordat Audi in 1981 de autosport binnentrad. Ze wonnen het wereldkampioenschap rally in 1982 en 1984 met de beruchte Quattro. Het vierwielaandrijvingssysteem bewees zich ook in Trans-Am en IMSA in Noord-Amerika dankzij Audi.

Ook van de toerwagens is Audi niet vies geweest. Het is de op één na succesvolste constructeur in de DTM en bij iedere wissel van technische reglementen moest er rekening worden gehouden met de snelheid van de Audi's. In het Super Touring-tijdperk stapelden de overwinningen en kampioenschappen zich op.

Audi is misschien wel het bekendst van Le Mans. Ze wonnen de 24-uursklassieker dertien keer tussen 2000 en 2014, eerst met de R8 en daarna met de R10 TDI, R15 TDI Plus, en de R18 TDI en e-tron quattro. Daar kwamen de wereldkampioenschappen in het FIA WEC in 2012 en 2013 nog bij. Ze werden ook in de Formule E wereldkampioen in het seizoen 2017-18.

En als je kijkt naar de GT3-racerij, dan kunnen we Audi ook absoluut niet vergeten. Dankzij haar competitieve klanten hebben de R8 LMS ultra, R8 LMS, R8 LMS Evo en de R8 LMS Evo II in totaal meer dan driehonderd kampioenschappen gewonnen over de hele wereld in de afgelopen twee decennia. Ze zegevierden in ook in de 24-uurswedstrijden op Daytona, Dubai, Nürburgring en Spa-Francorchamps. Audi maakte het autosportplaatje compleet door met de RS Q e-tron de Dakar Rally te winnen in 2024.

Audi heeft het juiste personeel en een bak aan ervaring

Voor fans van de toerwagen-racerij, sportscar-racerij, Dakar en Formule E kwam de intrede van Audi in de Formule 1 als een teleurstelling. Om het F1-project te financieren, moesten alle andere raceprogramma's namelijk worden stopgezet. Maar hopelijk wordt dat het allemaal waard en kan Audi succes boeken in de koningsklasse.

Mattia Binotto geeft de leiding over het gehele project, wat verspreid is over drie verschillende locaties: de technische campus in Bicester, de power unit-afdeling in Neuburg an der Donau, en de chassisafdeling in Hinwil. Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur van Red Bull Racing, is de teambaas van Audi en James Key is de technisch directeur.

Wheatley is niet de enige voormalig-Red Bull-werknemer bij Audi, want ook Lee Stevenson werd weggekaapt om de nieuwe Audi-teammanager te worden. Matt Caller was de nummer één-monteur van Max Verstappen, maar is eveneens verhuisd naar Audi.

Wolf Zimmermann werd door de Italiaanse media "de vader der Ferrari-motoren" genoemd en was onder andere verantwoordelijk voor het slimme fuel flow-trucje, wat uiteindelijk verboden werd door de FIA. Maar Zimmermann verliet de Scuderia om het project van de Audi-power unit te leiden. Lars Schmidt komt ook bij Ferrari vandaan en is het hoofd van de verbrandingsmotorafdeling.

Audi heeft het personeel en de ervaring om van haar Formule 1-renstal een racewinnend team te maken. Natuurlijk is succes nooit gegarandeerd en, in een tijdperk waarin iedereen zich moet houden aan het kostenplafond, kan het misschien even duren, voordat we dat succes gaan zien. Maar zoals de rijke geschiedenis van Audi heeft laten zien, geeft het Duitse merk niet op, totdat ze de kampioenschapsbeker in handen hebben.