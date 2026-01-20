Verstappen in het middenveld? Wat te verwachten van het Formule 1-seizoen 2026

Een nieuw tijderk breekt aan in de Formule 1. Fundamentele wijzigingen in de reglementen, een elfde team, een rijdermarkt die op springen lijkt te staan, een nieuwe wereldkampioen én nieuwe bestemmingen. GPFans-journalist Jan Bolscher neemt je mee in wat je mag verwachten van aankomend seizoen.

Terwijl we tijdens het afgelopen seizoen werden afgeleid door ontslagen teambazen, transfergeruchten over Max Verstappen, interne machtsstrijden binnen teams en een zinderende driestrijd om het wereldkampioenschap, heeft de Formule 1 een gedaanteverwisseling ondergaan. Benoemen dat de reglementen op de schop zijn gegaan, is eigenlijk veel te kort door de bocht. De nieuwe reglementen – zowel op technisch als motorisch vlak – zijn een totale reset van de sport, waardoor in principe alle teams weer vanaf nul moeten beginnen. Tel daarbij op dat een elfde team zijn intrede maakt in de sport, de kalender is aangepast, oudgedienden hun terugkeer maken, we voor het eerst sinds 2021 een nieuwe wereldkampioen hebben, de rijdersmarkt op springen lijkt te staan, de Amerikaanse invloeden groter worden én dat de nieuwe generatie auto's vrijwel geen raakvlakken meer heeft met de bolides van afgelopen jaar. Onderaan de streep vormt dat alles bij elkaar geen nieuw hoofdstuk, maar een nieuw tijdperk in de sport. En nog voordat er één meter verreden is, wordt er al gespeculeerd over of dit nieuwe tijdperk de sport gaat maken of breken. Dit is alles wat je mag verwachten van het aankomende Formule 1-seizoen.

1. Nieuwe reglementen met fundamentele veranderingen

Ten grondslag aan de gedaanteverwisseling van de Formule 1 liggen de nieuwe reglementen voor het aanstaande seizoen. Er zijn een aantal fundamentele wijzigingen doorgevoerd wat betreft hoe de auto's worden aangedreven en werken op het circuit. De kern van de sport zoals we die kennen van de jaren tussen 2021 en 2025, is daarmee aangepast. Zo zullen de auto's vanaf dit jaar kleiner, lichter en smaller zijn en speelt het grondeffect geen grote rol meer. In plaats daarvan gaan de auto's gebruikmaken van actieve aerodynamica, wat inhoudt dat de configuratie van de voor- en achtervleugel kan veranderen, afhankelijk van waar een auto rijdt op het circuit. Dit betekent dat er een volledig nieuwe filosofie nodig is bij de ontwikkeling van het design van de auto's. Een enorme uitdaging voor alle knappe koppen van de verschillende Formule 1-teams.

Grootste reglementaire wijzigingen sinds 2014 op motorisch vlak

Maar ook niet onbelangrijk: de krachtbronnen ondergaan eveneens grote veranderingen. Sterker nog, het zijn de grootste reglementaire wijzigingen sinds 2014. Alhoewel de krachtbronnen nog steeds de 1,6-liter V6 Turbo zullen zijn, ligt de verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie nu maar liefst op 50/50. Daarnaast is de enorm complexe – en vooral dure qua ontwikkeling – Motor Generator Unit – Heat (MGU-H) verwijderd en worden de krachtbronnen voortgedreven door duurzame brandstoffen.

Extra vermogen en een soort van DRS

Coureurs kunnen meer energie terugwinnen tijdens het remmen, en deze vervolgens op creatieve manieren weer inzetten. Daarnaast komt er een handmatige 'override-modus' die voor extra vermogen zorgt en ingezet kan worden als een coureur binnen één seconde van de coureur voor hem rijdt. DRS is dus verdwenen, maar eigenlijk ook weer niet. De coureurs hebben dus meerdere hulpmiddelen om hun performance op het circuit te ondersteunen, maar tegelijkertijd vormt het een enorme uitdaging voor de teams om dit allemaal in één keer goed te doen. Het is dus absoluut niet gek om te denken dat de huidige pikorde in de Formule 1 zomaar eens behoorlijk op de schop kan gaan.

Alles valt of staat bij de motorleveranciers

De afgelopen tien jaar is er op motorisch gebied niet veel veranderd in de Formule 1. Mercedes is qua krachtbron sinds 2014 dominant geweest, maar de Duitse grootmacht verloor in 2022 zijn koppositie, toen de plank werd misgeslagen bij de ontwikkeling van het design van de nieuwe auto. Vooral dat was de afgelopen jaren immers doorslaggevend: het design van de auto. Red Bull Racing had dit in 2022 – toen de auto's qua vormgeving op de schop gingen – het beste voor elkaar, maar de concurrentie kwam langzaam dichterbij. Afgelopen jaar was het McLaren met het beste pakket, terwijl Mercedes langzaam omhoog aan het krabbelen was. En Ferrari? Die deden wat ze eigenlijk al jaren doen in de sport: van alles net niks voor elkaar krijgen.

De best ontworpen auto wint geen races met een onbetrouwbare motor

Maar hoe dan ook, de afgelopen jaren draaide het dus om marges: tienden van seconden vinden met updates en vooral het design van de auto's. Dat gaat dit jaar volledig anders zijn. De motorische reglementen zijn volledig op de schop gegaan, wat betekent dat de motorleveranciers allesbepalend worden in de vormgeving van de pikorde aankomend seizoen. Een matig ontworpen auto met een raketmotor achterin zal immers nog steeds tijd goedmaken op het rechte stuk. Maar andersom is dat niet het geval. De best ontworpen auto wint geen races met een onbetrouwbare motor.

Mercedes de grote favoriet, maar wat kan Red Bull Racing?

Mercedes rijdt met een eigen krachtbron en levert daarnaast motoren aan McLaren, Williams en Alpine. Gezien het verleden wordt de Duitse leverancier als grote favoriet gezien. Ferrari rijdt eveneens met een eigen krachtbron en voorziet daarnaast Haas en het gloednieuwe Cadillac – waarover zometeen meer – van vermogen. Honda heeft de handen ineengeslagen met Aston Martin en Renault is als leverancier verdwenen. Audi, dat de transitie vanuit Sauber inmiddels compleet heeft gemaakt, rijdt net als Red Bull Racing ook met een motor van eigen makelij. De ogen zijn vooral op laatstgenoemde gericht. Het team van Max Verstappen rijdt - net als zusterteam Racing Bulls - voor het eerst met een Red Bull Powertrains-krachtbron. Weten zij direct competitief te zijn, of belandt de viervoudig wereldkampioen in het middenveld?

Een boel rook in het verschiet

De kans is hoe dan ook groot dat we in ieder geval een boel rook gaan zien aankomend seizoen. De motoren waren de afgelopen jaren betrouwbaarder dan ooit in de Formule 1, maar aangezien de teams weer vanaf nul hebben moeten beginnen, is het haast uitgesloten dat alle leveranciers het direct goed voor elkaar gaan hebben. We weten immers allemaal nog hoe vaak Verstappen met een geplofte Renault-motor langs de kant stond tussen 2014 en 2018.

Wie wil weten hoe de teams ervoor staan aankomend seizoen, moet dus niet kijken naar de nieuwe liveries van de teams, maar naar de motorleveranciers.

Een elfde team en nieuwe grote namen op de grid

We hebben het net al kort genoemd, maar het Formule 1-grid wordt dit jaar uitgebreid van tien naar elf teams. Het aantal auto's en coureurs stijgt daarmee van 20 naar 22. Na jarenlang getouwtrek heeft het Amerikaanse Cadillac eindelijk toezegging gekregen om toe te treden tot de koningsklasse van de autosport. Alhoewel het merk nieuw is in de Formule 1, is Cadillac verre van een onbekende naam in de autosport. Met name in de Verenigde Staten heeft Cadillac haar sporen verdiend op het circuit. De coureurs van het team zijn minder nieuw in de sport. Cadillac heeft twee oudgedienden teruggehaald naar de grid: Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Het ervaren tweetal – samen goed voor zestien Grand Prix-overwinningen – moet het team onder leiding van teambaas Graeme Lowdon door het debuutjaar heen loodsen.

Ford en Audi

Cadillac is echter niet de enige grote Amerikaanse naam in de Formule 1 dit jaar. Red Bull Racing heeft onder de vlag van Red Bull Powertrains de handen ineengeslagen met Ford. Zij ondersteunen Red Bull in de ontwikkeling van de krachtbron. Daarnaast maakt Audi haar rentree op de grid. Het Duitse merk heeft na een jarenlange transitie het team van Sauber inmiddels volledig overgenomen. En aan half werk doen ze niet bij Audi. Ze maken hun debuut namelijk als fabrieksteam, wat betekent dat ze met een eigen krachtbron gaan rijden.

De grote puzzel van Aston Martin

Een ander team dat veel ogen op zich gericht heeft, is Aston Martin. De Britse grootmacht van miljardair Lawrence Stroll heeft op papier immers namelijk alle ingrediënten in huis gehaald om succesvol te worden. Om te beginnen hebben ze Honda weten aan te trekken als motorleverancier, ondanks dat de Japanners op eigen verzoek al enige tijd onderweg naar de uitgang waren in de Formule 1. Kijkend naar het enorme succes van Honda samen met Red Bull Racing de afgelopen jaren, lijkt Honda aan de vooravond van dit nieuwe tijdperk een hele fijne naam om aan je zijde te hebben.

Alle ingrediënten in huis voor een enorme sprong/h2>

Daarnaast heeft Lawrence Stroll het voor elkaar gekregen Adrian Newey aan te trekken, na diens vertrek bij Red Bull Racing. Newey - inmiddels gepromoveerd tot teambaas bij Aston Martin - wordt gezien als de meest geniale ontwerper uit de geschiedenis van de sport, en de 2026-auto zal het eerste product van zijn tekentafel zijn voor Aston Martin. En die tekentafel staat niet in een lullig kantoortje, zo heeft GPFans met eigen ogen mogen zien. Aston Martin heeft een gloednieuwe hypermoderne fabriek uit de grond gestampt, op steenworp afstand van het circuit van Silverstone. En in die fabriek is er geen gebrek aan hypermoderne faciliteiten. Aston Martin heeft dus alles in huis om een grote sprong op de grid te maken.

GPFans-journalist sprak in de paddock tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië afgelopen seizoen met Andy Cowell, destijds teambaas van Aston Martin. Lees het exclusieve interview hieronder.

GPFANS EXCLUSIEF: Hoe Aston Martin de Formule 1 wil veroveren: "Een dunne lijn tussen avontuurlijk en gestoord"

Een nieuwe naam op de kalender

Ook op de Formule 1-kalender meldt zich een nieuwe naam. Dit jaar wordt er niet één, maar twee keer geracet onder de Spaanse zon. Barcelona staat ook dit jaar nog op de lijst met bestemmingen, maar diens toekomstige opvolger, de Grand Prix van Madrid, wordt in 2026 ook al verreden. Het circuit in Madrid zal aanzienlijke hoogteverschillen kennen en heeft als paradepaardje de bocht 'La Monumental', die met een hoek van 24 graden een uitdaging zal vormen voor de coureurs. Het seizoen telt echter opnieuw 24 races, wat betekent dat we afscheid hebben genomen van de Grand Prix van Imola.

Rijdersmarkt staat op ploffen

Iets anders om dit jaar in de gaten te houden, is de rijdersmarkt in de Formule 1. Tussen de seizoenen van 2025 en 2026 was er opvallend weinig beweging wat betreft transfers, wat vaak een aanloop is naar een stoelendans voor het jaar erop. Naar verluidt lopen de contracten van een aanzienlijk deel van de coureurs af aan het eind van 2026, maar ook ontbindingsclausules kunnen een grote rol gaan spelen. Zo zullen de ogen ongetwijfeld weer gericht zijn op Max Verstappen. De Nederlander voerde afgelopen seizoen te midden van interne onrust binnen Red Bull Racing gesprekken met Mercedes over een eventuele transfer, maar besloot uiteindelijk om in ieder geval nog één jaar bij Red Bull Racing te blijven.

Wolff zal opnieuw jagen op Verstappen

Het is de wens van de Limburger om hier zijn hele carrière te blijven rijden, maar als blijkt dat de Oostenrijkse renstal de boel ook dit jaar niet voor elkaar heeft, heeft Toto Wolff ongetwijfeld de koffie weer klaarstaan. Bij Mercedes zijn George Russell en Kimi Antonelli immers - voor zover bekend - vorig jaar maar met één seizoen verlengd. Ook Aston Martin begeeft zich in een interessante positie. Daar is het niet uitgesloten dat er twee plekjes vrijkomen.

Wat kan Hadjar naast Verstappen?

Maar voordat het zover is, zal het gesprek van de dag eerst gaan over hoe Isack Hadjar het doet naast Verstappen. De 21-jarige Franse Algerijn maakte afgelopen seizoen grote indruk tijdens zijn eerste jaar in de sport bij zusterteam Racing Bulls, met een podiumplaats in Zandvoort als hoogtepunt. De jonge fanatiekeling volgt Yuki Tsunoda op als teammaat van Verstappen, en de verwachtingen zijn hooggespannen. Nu de auto's volledig op de schop zijn gegaan, is de kans groter dat ook een andere coureur goed met de Red Bull uit de voeten kan. Krijgt Verstappen voor het eerst sinds het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 een interne uitdaging, of wordt Hadjar de volgende in het rijtje met coureurs die hun Waterloo hebben gevonden naast Verstappen?

Hoe gaat de pikorde eruit zien?

Onderaan de streep is er dus meer dan genoeg om naar uit te kijken, maar minstens net zo veel is nog ontzettend onzeker. Hoe zal de pikorde in de Formule 1 eruit komen te zien? Gaat Mercedes opnieuw domineren, of leggen zij het opnieuw af tegen klantenteam McLaren? Weet Ferrari eindelijk weer eens met een écht goed pakket op de proppen te komen? Doet Verstappen nog mee om overwinningen, of weet hij dat hij dit jaar moet tekenen voor het middenveld, aangezien Red Bull voor het eerst met een eigen krachtbron rijdt? Hoe dan ook, het belooft een bijzonder interessant jaar te worden.

