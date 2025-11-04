Hoe Aston Martin de Formule 1 wil veroveren: "Een dunne lijn tussen avontuurlijk en gestoord"

Het Formule 1-team van Aston Martin heeft een duidelijke ambitie in de koningsklasse van de autosport: op relatief korte termijn vooraan op de grid komen te staan. Alle puzzelstukjes om die droom te verwezenlijken zijn inmiddels aanwezig. Maar de kunst is eerst om die puzzelstukjes in elkaar te laten passen, aldus teambaas Andy Cowell.

Aston Martin kent met 69 punten na 20 raceweekenden niet het gedroomde seizoen, maar de formatie van miljardair Lawrence Stroll heeft haar ogen allang op 2026 gericht. Met de intrede van nieuwe motorische reglementen en daarmee een nieuw aerodynamisch concept van de auto's, ligt er voor de teams een schaarse mogelijkheid in het verschiet om in één klap enorme stappen te maken in de pikorde. Een achterstand op de concurrentie wegwerken kan doorgaans jaren duren in de Formule 1, maar bij het aanbreken van een nieuw tijdperk in de sport, kunnen de onderlinge verhoudingen behoorlijk op de schop gaan. En Aston Martin heeft uitstekende voorbereidingen getroffen om een gooi naar de kop van het veld te doen.

De puzzelstukjes van Aston Martin

De renstal heeft een gloednieuwe hypermoderne fabriek uit de grond gestampt op loopafstand van het circuit van Silverstone, waar onder andere één van de meest geavanceerde windtunnels ter wereld inmiddels volledig in gebruik is gekomen. Daarnaast heeft de huidige nummer acht in het klassement Honda aan weten te trekken als motorpartner. De Japanse fabrikant heeft de afgelopen jaren enorme successen in de Formule 1 geboekt, onder andere in de vorm van vier achtereenvolgende wereldkampioenschappen voor Max Verstappen. En zeker niet onbelangrijk: het is Aston Martin gelukt om Adrian Newey in te lijven, nadat de meest succesvolle ontwerper uit de geschiedenis van de sport vorig jaar zijn vertrek bij Red Bull Racing aankondigde.

Nu moeten we ervoor zorgen dat die stukjes goed in elkaar passen Andy Cowell, teambaas Aston Martin

In combinatie met de financiële steun van de teameigenaar, lijken alle belangrijke schakels aanwezig te zijn om een gegronde poging te kunnen doen om de sport te veroveren. Hierdoor zijn de verwachtingen torenhoog. Dat vormt echter ook een gevaar in de Formule 1. Wie alle ogen op zich gericht heeft, wordt vaak als eerst weer afgeschoten. "Het is precies zoals je zegt: we hebben alle stukjes van de puzzel", vertelt teambaas Andy Cowell in een exclusief interview met GPFans. "Nu moeten we ervoor zorgen dat ze goed in elkaar passen. We werken collectief als team, een héél efficiënt team. Alle teams werken ontzettend hard aan volgend seizoen. We moeten allemaal binnen een budgetplafond opereren en daarom moeten we allemaal zo snel mogelijk ontwikkelen."

Een gevecht tussen performance en tijd

Volgens Cowell levert de zoektocht naar het verbeteren van de ontwikkelingstijd een gevecht op tussen performance en tijd: "We zijn nog een relatief jong team. We hebben pas sinds kort deze infrastructuur die we nu hebben. Melbourne volgend jaar wordt de eerste keer dat we opereren als een fabrieksteam. We bouwen er als team naartoe om goed samen te werken. We stellen lastige doelen en proberen vervolgens zo dicht mogelijk bij die lastige doelen te komen. Je komt met ingenieuze ideeën en in een hele korte tijd moet je achterhalen of het goede ideeën zijn die de auto sneller maken. Vervolgens moet je alles klaarkrijgen voor de race in een bijzonder korte periode. Als je iets doet in een beperkte tijdspanne, is risico hetgeen waar je heel voorzichtig mee moet zijn."

We verkennen de dunne grens tussen avontuurlijk en knettergek zijn Andy Cowell, teambaas Aston Martin

Daarnaast vormen ook de nieuwe reglementen op zichzelf een grote uitdaging: "We hebben te maken met een nieuw aerodynamisch concept. De krachtbron is aangepast ten opzichte van de huidige krachtbron en draait op geavanceerde duurzame brandstof. Er zijn veel nieuwe aspecten voor ons. We verkennen de dunne grens tussen avontuurlijk en knettergek zijn. Ik ben een grote gelover van naar de sterren reiken en dingen mogelijk maken die aan het begin van het avontuur door iedereen als onmogelijk worden gezien."

De invloed van Adrian Newey

En dat is een mindset die de teambaas deelt met Newey: "Adrian is ontzettend competitief en gelooft niet in een plan B of onvoorspelbaarheid. Dat komt niet in zijn woordenboek voor. Ik hou ook van die omgeving. Ik vind het fantastisch dat Adrian met ideeën komt en dat engineers vervolgens naar buiten lopen en een beetje bezorgd kijken. 'Hoe gaan we dat doen?'. Maar als je een paar dagen later de vreugde en vastberadenheid op hun gezichten ziet als de ideeën zijn samengekomen en we hebben uitgewerkt hoe we iets kunnen laten passen dat eerst veel ruimte innam en nu bijna niets meer... Dat is het mooie van een fabrieksteam zijn. Nauw samenwerken met Honda betekent dat de achterkant van de auto prachtig is vormgegeven om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en hopelijk is de beste aerodynamische performance daar een gevolg van."

De Formule 1 is een teamsport, waar zelden één persoon het verschil kan maken. Maar met de komst van Newey, heeft Aston Martin een absolute icoon binnen de sport aan weten te trekken. Bij ieder team waar de Brit is gaan werken, volgden er wereldtitels. "Adrian is denk ik een ongekend creatief individu", vertelt Cowell. "Zijn manier van werken is inspirerend. Hij is een inspirerende technische leider. Je ziet hoe zich dat verspreid over de kantoorruimte van de engineers. We hebben zijn kantoor bewust in het midden van het centrale engineer-kantoor geplaatst met een grote glazen muur, zodat hij niet buiten beeld is."

Terug naar de tekentafel

Hij vervolgt: "Iedereen kan zien hoe hij daar aan het werk is aan zijn tekentafel. Je ziet hem rondlopen in de kantoorruimte van de engineers en hij praat met de engineers aan hún bureau. Hij ondervraagt ze over de gang van zaken. 'Waarom zit daar een hitteschild? Het temperatuurverschil is eigenlijk best laag, dus hebben we een hitteschild nodig of kunnen we wat gewicht en ruimte besparen door het hitteschild weg te halen?'. Hij daagt iedereen uit, maar op een hele mooie manier. Dat is hoe één persoon tweehonderd engineers kan beïnvloeden."

Veel van de gereedschappen die Adrian gebruikt heb ik ook thuis staan, maar die van mij zitten in een doos met een berg stof erop Andy Cowell, teambaas Aston Martin

Kenmerkend voor Newey is zijn ouderwetse werkstijl. De Formule 1 is de meest innovatieve sport ter wereld, maar de 66-jarige ontwerper wil niets weten van de hypermoderne hulpmiddelen in de Aston Martin-fabriek. Ook daar werkt hij nog altijd gewoon met een potlood en schetspapier. "Dat vind ik geweldig. Mijn carrière als engineer begon ook aan de tekentafel", herinnert Cowell zich. "Veel van de gereedschappen die Adrian gebruikt heb ik ook thuis staan, maar die van mij zitten in een doos met een berg stof erop. Ik waardeer zijn manier van communiceren aan de wereld over wat je wil. Ik denk dat het hebben van een grote analoge tekentafel een hele goede manier is om het grotere plaatje te zien. Je kunt niet inzoomen, waardoor je er te dicht op gaat zitten en het missende aspect niet ziet. Adrian is een gedetailleerde en gefocuste engineer. Hij is niet zo geïnteresseerd in hoe de rest van het bedrijf werkt. Het verbaast mij hoe gedetailleerd hij is met het ontwerpen."

Het torretje achter in de Aston Martin

Maar Aston Martin kan haar zaakjes zelf nog zo uitstekend voor elkaar hebben, om races te winnen heb je een competitieve en betrouwbare krachtbron nodig. En die verantwoordelijkheid ligt bij Honda: "Honda heeft de afgelopen tijd meer kampioenschappen gewonnen dan wie dan ook. Ze hebben op dit moment een ontzettend indrukwekkende krachtbron geproduceerd", doelt Cowell op het torretje achterin de Red Bull. "Ze zijn creatief, zetten door en ze zijn ontzettend toegewijd. Dat is een leuke ervaring. Ik weet heel goed hoe gecompliceerd krachtbronnen zijn. Het kost veel moeite om aan de top te blijven staan qua zowel performance als betrouwbaarheid. Ik weet uit mijn vorige carrière hoe is het is om te werken aan een krachtbron. Hopelijk kan ik die twee goed samenvoegen en uitleggen wat beide kanten nodig hebben. Als iedereen elkaar goed begrijpt, werken teams nog beter samen."

Een ervaren line-up

Over de line-up hoeft Cowell zich geen zorgen te maken. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Lance Stroll liggen allebei vast voor het seizoen van 2026: "Dat Lance en Fernando met ons de veranderingen in de reglementen overbruggen met hun ervaring, is van onschatbare waarde voor ons. Beiden waren ze dit weekend in de windtunnel in de fabriek met Adrian om naar het concept van de auto te kijken, maar ook om te werken aan de cockpit. Het is van onschatbare waarde om hen beiden te betrekken bij de ontwikkeling van de auto van volgend jaar en de wijzigingen van dit jaar", besluit hij.

Het moge duidelijk zijn. Aston Martin beschikt over alle middelen om zichzelf op te werpen tot één van de topteams in de Formule 1. Maar in een sport waar het draait om milliseconden en kilogrammen, weet je nooit écht waar je staat, tot je op zondag als eerste over de finish rijdt.

