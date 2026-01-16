Na Red Bull trekt ook Racing Bulls in Detroit het doek af van de 2026-bolide
Tijdens de presentatie van Ford in Detroit ging natuurlijk niet alle aandacht uit naar Red Bull Racing en haar RB22, maar ook naar de nieuwe Racing Bulls. De wagen van het zusterteam van de energiedrankfabrikant blijft voornamelijk wit voor het F1-seizoen van 2026.
Liam Lawson en Arvid Lindblad krijgen dit jaar de eer om de Racing Bulls te besturen. Lawson verreed de eerste twee Grands Prix bij het hoofdteam van Red Bull vorig jaar, voordat hij en Yuki Tsunoda van zitje wisselden. De Nieuw-Zeelander begint in 2026 aan zijn tweede voltijdsseizoen. Lindblad zal de enige rookie in het Formule 1-veld zijn. Hij volgt uiteraard Isack Hadjar op, die de promotie heeft gekregen als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De 18-jarige heeft Indiase en Zweedse roots en werd in Groot-Brittannië geboren. Hij werd vorig jaar zesde in de FIA Formule 2 na drie overwinningen te hebben gepakt.
Lawson is sowieso al groot fan van nieuwe livery
Net als bij Red Bull heeft het mat blauw plaats moeten maken voor glanzend blauw, maar de nieuwe Racing Bulls blijft voornamelijk wit. Ook de velgen of 'wheel covers' zijn compleet wit geworden. Lawson is daar een groot fan van: "Ik hoop dat we met deze ook echt gaan racen!"
