close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Na Red Bull trekt ook Racing Bulls in Detroit het doek af van de 2026-bolide

Na Red Bull trekt ook Racing Bulls in Detroit het doek af van de 2026-bolide

Vincent Bruins
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Tijdens de presentatie van Ford in Detroit ging natuurlijk niet alle aandacht uit naar Red Bull Racing en haar RB22, maar ook naar de nieuwe Racing Bulls. De wagen van het zusterteam van de energiedrankfabrikant blijft voornamelijk wit voor het F1-seizoen van 2026.

Liam Lawson en Arvid Lindblad krijgen dit jaar de eer om de Racing Bulls te besturen. Lawson verreed de eerste twee Grands Prix bij het hoofdteam van Red Bull vorig jaar, voordat hij en Yuki Tsunoda van zitje wisselden. De Nieuw-Zeelander begint in 2026 aan zijn tweede voltijdsseizoen. Lindblad zal de enige rookie in het Formule 1-veld zijn. Hij volgt uiteraard Isack Hadjar op, die de promotie heeft gekregen als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De 18-jarige heeft Indiase en Zweedse roots en werd in Groot-Brittannië geboren. Hij werd vorig jaar zesde in de FIA Formule 2 na drie overwinningen te hebben gepakt.

Lawson is sowieso al groot fan van nieuwe livery

Net als bij Red Bull heeft het mat blauw plaats moeten maken voor glanzend blauw, maar de nieuwe Racing Bulls blijft voornamelijk wit. Ook de velgen of 'wheel covers' zijn compleet wit geworden. Lawson is daar een groot fan van: "Ik hoop dat we met deze ook echt gaan racen!"

Gerelateerd

Red Bull Racing Formule 1 Liam Lawson Racing Bulls Ford Arvid Lindblad

Net binnen

Verstappen glundert door nieuwe Red Bull-kleurstelling:
Max in Detroit

Verstappen glundert door nieuwe Red Bull-kleurstelling: "Hier heb ik lange tijd om gevraagd"

  • 8 minuten geleden
Na Red Bull trekt ook Racing Bulls in Detroit het doek af van de 2026-bolide
Red Bull-zusterteam

Na Red Bull trekt ook Racing Bulls in Detroit het doek af van de 2026-bolide

  • 29 minuten geleden
Red Bull en Ford onthullen nieuwe livery voor 2026 en brengen glanzend blauw eindelijk terug
Kleurstelling RB22

Red Bull en Ford onthullen nieuwe livery voor 2026 en brengen glanzend blauw eindelijk terug

  • 47 minuten geleden
FIA-steward klapt uit de school over Verstappen, 'Voorsprong Mercedes groter dan gedacht' | GPFans Recap
GPFans Recap

FIA-steward klapt uit de school over Verstappen, 'Voorsprong Mercedes groter dan gedacht' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
Dakar 2026: Henk Lategan valt uit, Ekström wint Etappe 11 en Van den Brink verliest meer tijd
Dakar 2026

Dakar 2026: Henk Lategan valt uit, Ekström wint Etappe 11 en Van den Brink verliest meer tijd

  • Gisteren 20:49
Marko verwacht sterk Mercedes in 2026, maar ziet één voordeel voor Verstappen
Max Verstappen

Marko verwacht sterk Mercedes in 2026, maar ziet één voordeel voor Verstappen

  • Gisteren 20:16
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 7 januari
 FIA reageert op rugklachten Verstappen:
150.000+ views

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • 1 januari
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
100.000+ views

Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen

  • 27 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x