Sebastian Vettel, voormalig viervoudig wereldkampioen, denkt dat Adrian Newey een belangrijke rol kan spelen bij Aston Martin, maar hij waarschuwt dat de legendarische ontwerper geen magische oplossing is die alle problemen in één keer oplost.

Newey, die na zijn vertrek bij Red Bull Racing in 2024 als mede-eigenaar en technisch partner bij Aston Martin aan de slag is gegaan, wordt gezien als een sleutelpersoon in de ambitie van het team om een topteam te worden. Vettel, die zelf vier titels won in auto's van Newey, weet wat voor impact hij kan hebben. "Adrian is zeker een van die mensen die echt het verschil kunnen maken", stelt Vettel in de Beyond The Grid-podcast. "Maar Adrian heeft ook de juiste omgeving nodig."

Newey's passie

Vettel wijst op de unieke eigenschap van Newey: zijn obsessie met racen. "Hij houdt van racen. Hij is als een kind als het om autosport gaat, en dat is de grootste drijfveer die je kunt hebben," legt Vettel uit. "Dus, als Aston Martin de juiste omgeving kan bieden om dat bij hem naar boven te halen dan kan hij, hoewel geen wondermiddel, wel een enorme bijdrage leveren aan een geweldige auto."

De verwachtingen voor Aston Martin in 2026 zijn hooggespannen, mede door de komst van Newey en de nieuwe samenwerking met Honda als motorleverancier. Het team heeft geïnvesteerd in nieuwe faciliteiten en top talent aangetrokken. Vettel ziet dat Aston Martin de ingrediënten heeft, maar dat het nog moet 'klikken'. "De ingrediënten zijn er, en dat is al een tijdje zo, maar je ziet ook hoe moeilijk het is om het te laten werken", merkt hij op, verwijzend naar de wisselvallige prestaties van het team in voorgaande seizoenen. "Het succes hangt af van hoe de hele organisatie zich aanpast aan de nieuwe realiteit," aldus Vettel.