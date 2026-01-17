Isack Hadjar doet in de Talking Bull-podcast van Red Bull uit de doeken dat zijn moeder eerder op de hoogte was van zijn promotie naar Red Bull Racing dan hijzelf.

Isack Hadjar was afgelopen seizoen misschien wel de meest indrukwekkende rookie in de Formule 1. De 21-jarige Franse Argentijn maakte zijn debuut in de sport bij Racing Bulls, waar hij indruk maakte door 51 punten te scoren en een podiumplaats in Zandvoort uit het vuur te slepen. Daarmee was hij, op Max Verstappen na, de best presterende coureur binnen de Red Bull-familie. Een indrukwekkend feit dat ook de Red Bull-top niet is ontgaan. Hadjar heeft inmiddels promotie gekregen naar grootmacht Red Bull Racing, waar hij Yuki Tsunoda vervangt als de teammaat van Max Verstappen.

Hadjar over promotie naar Red Bull Racing

"Ik belde mijn moeder", vertelt Hadjar over wat hij deed nadat hij het nieuws te horen had gekregen. "Ze vertelde mij dat zij al was gebeld, voordat ik werd gebeld. Ze wist het al. Ze is mijn manager en weet meer dan ik. Er zijn momenten waarop ik mij realiseer wat er aan de hand is en ik het gevoel heb klaar voor de uitdaging te zijn, en er zijn momenten waarop ik denk: 'Wat doe ik hier in hemelsnaam?' Het is zo ver verwijderd sinds mijn tijd in het karten. Soms denk ik: 'Waarom ik? Waarom ben ik gekozen?

Een groot voorrecht

Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing eind 2018 heeft Verstappen al zijn teamgenoten met overmacht verslagen. Plaatsnemen naast de viervoudig wereldkampioen biedt enorme kansen, maar brengt ook het risico met zich mee om genadeloos door het ijs te zakken. Hadjar beschouwt het echter vooral als een grote eer: "Het is zo cool!", zo zegt hij enthousiast. "Ik ben pas 21 jaar oud, rijd sinds 2019 in single seaters en mag nu de teamgenoot zijn van de beste coureur op de grid. Dat is echt een enorm voorrecht."

