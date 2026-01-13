Romain Grosjean heeft de comeback van Max Verstappen in het Formule 1-seizoen 2025 geprezen als inspirerend voor andere coureurs. De Nederlander wist na de Grand Prix van Nederland, waar hij nog 104 punten achter Oscar Piastri lag, een indrukwekkende inhaalslag te maken en eindigde uiteindelijk slechts twee punten achter Lando Norris.

De Nederlander kende een moeizame start van het seizoen en leek zijn vijfde wereldtitel op rij niet te kunnen prolongeren. Na de zomerstop zette hij echter een indrukwekkende reeks neer door in alle races op het podium te eindigen, met overwinningen in Italië, Azerbeidzjan, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Grosjean stelt dat de Red Bull-coureur de beste coureur van het seizoen was. "Abu Dhabi was bijna de minst spannende race van het hele seizoen, maar de aanloop naar die race was geweldig", zo blikte hij terug op het seizoen bij beIN Sports.

Grosjean prijst comeback Verstappen

Grosjean benadrukt dat de comeback van de Limburger een van zijn beste seizoenen ooit is. Hij vergelijkt het met eerdere seizoenen en stelt dat het dit jaar bijzonder was vanwege de constante en sterke prestaties, wat volgens hem veel coureurs heeft geïnspireerd. "Max Verstappen was dit jaar de beste coureur van allemaal. Hij had geen goede auto en liep een grote achterstand op, dus het was bijna een wonder dat hij terugkwam in de strijd in Abu Dhabi. Het was eigenlijk onmogelijk dat hij daar nog in de titelstrijd zou zitten. Om vervolgens slechts twee punten achter Lando Norris te eindigen, is uitzonderlijk", aldus Grosjean.

Verstappen inspireert andere coureurs

De voormalig Formule 1-coureur stelt dat de manier waarop Verstappen dit seizoen terugkwam, zo indrukwekkend en constant was, dat het voor veel coureurs een bron van inspiratie is geweest. Hij vergelijkt het met eerdere sterke seizoenen van Verstappen, waaronder zijn eerste wereldtitel in 2021, en stelt dat de huidige comeback nog indrukwekkender is. "Het is zonder twijfel één van zijn beste seizoenen", zo besluit Grosjean.

