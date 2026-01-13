Hoewel Max Verstappen kan genieten van de interesse van diverse Formule 1-teams, onderstreept de Nederlander in gesprek met Blick dat hij nog altijd van plan is zijn contract bij Red Bull Racing 'gewoon' uit te dienen.

Afgelopen seizoen was er interesse van Mercedes om Verstappen over te nemen van het Oostenrijkse team. Dat speelde in een periode waarin Christian Horner nog aan de touwtjes trok bij Red Bull en verbeteringen aan de RB21 uitbleven. De leiding van Red Bull greep uiteindelijk in door Horner uit zijn functie te zetten en Laurent Mekies promotie te geven vanuit Racing Bulls. De werkwijze werd aangepast en de feedback van de coureurs kwam centraler te staan. Mede dankzij die strategie kreeg Verstappen alsnog zicht op de wereldtitel in 2025, die uiteindelijk werd binnengesleept door Lando Norris.

De interesse in de viervoudig kampioen is er

Mercedes wordt voor het nieuwe reglement grote kansen toegedicht, voornamelijk vanwege de ontwikkeling van de powerunits. Toch heeft ook Adrian Newey openlijk uitgesproken dat, mocht Aston Martin de snelste auto ontwikkelen, Verstappen los te weken zou zijn bij Red Bull. Die scenario’s moeten zich nog uitspelen, maar als het aan Verstappen zelf ligt, dient hij zijn contract bij Red Bull Racing gewoon uit. “Ik ben nu 28 en heb nog een contract met Red Bull tot en met 2028. Dat wil ik ook uitdienen. Op dit moment sluit ik een teamwissel uit”, zo onderstreept de viervoudig wereldkampioen.

Marko is met pensioen

Wel zal Verstappen het in 2026 voor het eerst moeten doen zonder voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko. Die maakte na het raceweekend in Abu Dhabi bekend te stoppen met zijn werkzaamheden bij het team. “Jammer dat ik in 2026 mijn vriend en mentor Helmut Marko niet meer aan mijn zijde heb. Ik zal hem missen”, aldus Verstappen.

