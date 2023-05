Ricciardo krijgt test met 2023-wagen Red Bull, druk op Pérez?

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 9 mei 2023 12:24

Daniel Ricciardo heeft een mooi vooruitzicht: hij mag de Red Bull RB19 aan de tand voelen na de Grand Prix van Groot-Brittannië, die voor 9 juli op het programma staat.

De Australiër raakte aan het einde van vorig seizoen zijn stoeltje bij McLaren kwijt. Daarop koos hij voor een terugkeer naar Red Bull, waar hij aan de slag kon als reserverijder en ambassadeur. Hij hoeft vooralsnog niet te rekenen op rijtijd tijdens een officiële sessie, maar zou volgens The Telegraph wel gaan testen in de 2023-wagen van Red Bull. De datum staat al: direct na de race op Silverstone mag hij op datzelfde circuit aan de bak tijdens een bandentest voor Pirelli.

Artikel gaat verder onder video

“Ik hoop dat ik in deze auto mijn zelfvertrouwen terug kan krijgen”, zo reageerde Ricciardo in de Engelse krant. “De voortekenen uit de simulator zijn goed. Ik wil dat deze test daadwerkelijk iets gaat betekenen. Halverwege 2013 kreeg ik een test aangeboden en dat leidde tot een stoeltje bij het team voor 2014. We zijn tien jaar verder, maar ik zit eigenlijk in dezelfde positie als toen.”

Ricciardo moet vooral hopen dat het team hem de voorkeur geeft over Sergio Pérez, die nog een contract heeft tot het einde van 2024. Max Verstappen ligt immers vast tot en met 2028 en zal voorlopig zeker geen plaats maken voor de 33-jarige Ricciardo. “Ik kijk vooral naar mezelf. Halverwege het seizoen zal duidelijk worden welke mogelijkheden er zijn, ook bij andere teams. Mijn terugkeer hier heeft me wel laten zien hoe groot de rol van Red Bull is in mijn loopbaan en ik zou de cirkel graag compleet maken. Heb ik erover gedroomd weer te winnen? Ja, absoluut.”

Focus op eigen prestaties

De bandentest voor Pirelli draait er voor Ricciardo niet om dat hij de tijden van Verstappen en Pérez wil verbeteren. “Het gaat meer om mezelf. Ik doe dit al lang genoeg. Ik weet dat het niet onopgemerkt blijf als ik goed presteer. Dan draait het niet om rondetijden. Het kan ook zijn dat ze denken: ‘Oh shit, na twee rondjes reed hij al voluit’. Ik wil dat ze zien dat ik het nog steeds in me heb en niet slechts een testcoureur ben.”