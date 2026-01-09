Dakar 2026: Al Attiyah nieuwe leider na Etappe 6, Van den Brink profiteert van problemen Macík

De deelnemers van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië moesten deze vrijdag nog even hard bikkelen voor de welverdiende rustdag. Etappe 6 bracht het veld van Ha'il naar de hoofdstad Riyad. De route was 920 kilometer lang, waarvan 331 kilometer de special stage was.

Daniel Sanders was het snelst bij de motoren, maar hij kreeg in totaal zes minuten tijdstraf, vanwege snelheidsovertredingen. De etappezege ging naar Ricky Brabec en Tosha Schareina maakte er een Honda één-twee van. Sanders blijft op zijn KTM de leider in de tussenstand, maar het verschil tussen hem en Brabec is slechts 45 seconden. Luciano Benavides en Schareina liggen iets meer dan tien minuten achter. De Nederlander Ian Olthof bleef foutloos in Etappe 6 en eindigde prima op P43.

Artikel gaat verder onder video

Ignacio Casale hield BBR-Taurus-ploegmaten Dania Akeel en Kevin Benavides achter zich voor de etappezege bij de T3-buggy's (Challenger-klasse). Puck Klaassen was weer rap en kwam als vijfde aan de finish. Ze was de enige Nederlander in de top tien, 25 minuten voor Kees Koolen en 36 minuten voor Paul Spierings, die halverwege de proef de aandrijfas moest vervangen. Klaassen ligt zesde in de tussenstand, maar het gat naar Challenger-leider Pau Navarro is iets meer dan anderhalf uur. Xavier de Soultrait maakte iets meer dan vijf minuten goed op Brock Heger bij de T4-buggy's (SSV-klasse) door Etappe 6 te winnen.

Al Attiyah en Lategan blijven Ford nét voor halverwege de rally

Etappe 6 bestond grotendeels uit duinen en dan steken de ervaren Dakar-veteranen erbovenuit. Vijfvoudig winnaar Nasser Al Attiyah was het snelst bij de auto's. De Dacia-coureur maakte bijna tien minuten goed op Henk Lategan en neemt net voor de rustdag de leiding in de tussenstand over. Sébastien Loeb in de andere Dacia werd tweede op drie minuten achterstand. De top vijf werd gecompleteerd door de Toyota's van Seth Quintero, Toby Price en João Ferreira. Nani Roma was op P6 de beste Ford en, samen met de andere Raptors van Carlos Sainz en Mattias Ekström, blijven ze binnen een kwartier van Al Attiyah en Lategan in de tussenstand.

Tim en Tom Coronel waren in Etappe 6 de beste Nederlanders bij de auto's op P37 voor de Shiver-Century's van Roger Grouwels, Michiel Becx en Janus van Kasteren. Maik Willems verloor meer dan twee en een half uur.

Van den Brink van kleine achterstand naar enorme voorsprong

Aleš Loprais kwam als snelste over de streep bij de trucks en won Etappe 6 voor Iveco-De Rooy-ploegmaat Vaidotas Žala. Mitchel van den Brink was eerst als tweede geklasseerd, voordat hij een tijdstraf van één minuut kreeg voor een snelheidsovertreding. De top drie was binnen drie minuten geklasseerd, maar daarachter waren de gaten erg groot. Het is namelijk een enorme uitdaging om met die vrachtwagens door de duinen te komen. Richard de Groot en Kay Huzink finishten in de top vijf, maar ze waren respectievelijk 43 en 45 minuten langzamer. Martin Macík was op P6 maar liefst 46 minuten langzamer. De Tsjech lag voor Etappe 6 acht minuten voor op Van den Brink, maar nu staat Van den Brink juist bovenaan de tussenstand met een voorsprong van 35 minuten. Diens vader Martin van den Brink werd zevende in de proef van Ha'il naar Riyad.

Op zaterdag is er een rustdag en dus wordt er geen etappe verreden.

