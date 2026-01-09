Volgens Autosport Web Japan houdt Frédéric Vasseur de situatie bij McLaren nauwlettend in de gaten. De teambaas van Ferrari zou Lando Norris en Oscar Piastri op het oog hebben als mogelijke vervangers van Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor het seizoen 2027.

De toekomst van de coureurs bij Ferrari is voorlopig onzeker, zeker met het oog op de nieuwe technische reglementen die in 2026 van kracht worden. Hamilton beschikt over opties die hem tot en met 2027 aan Ferrari kunnen binden, maar de competitiviteit van het team in 2026 zal doorslaggevend zijn voor een eventuele langere samenwerking. Leclerc lijkt zich momenteel op zijn plek te voelen bij Ferrari, maar wordt in de wandelgangen ook genoemd als mogelijke overstapper naar Mercedes, waardoor ook zijn toekomst bij de Italiaanse renstal niet volledig zeker is.

Duo van McLaren in het Ferrari-rood?

De situatie bij Ferrari zorgt ervoor dat het team de opties voor de toekomst openhoudt, waarbij het aantrekken van Piastri of Norris niet wordt uitgesloten. Het duo zit momenteel goed bij McLaren, maar geruchten over een mogelijke overstap van Piastri naar de Scuderia deden ook vorig jaar al de ronde. Dat zou verband houden met de positie van de Australiër, die in 2025 meerdere keren gehoor moest geven aan teamorders.

Naast de McLaren-coureurs overweegt Vasseur ook Oliver Bearman en Rafael Camara. Bearman maakt grote indruk met zijn prestaties bij Haas en is ervan overtuigd dat hij klaar is voor een promotie naar Ferrari. Met zijn consistentie en zelfvertrouwen sinds de zomerstop is hij voor Vasseur een interessante optie om in het rood van Ferrari te rijden.

