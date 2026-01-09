close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
mclaren, lando norris, oscar piastri, graphic

'Ferrari houdt opties open: Norris en Piastri in beeld voor 2027'

'Ferrari houdt opties open: Norris en Piastri in beeld voor 2027'

Remy Ramjiawan
mclaren, lando norris, oscar piastri, graphic

Volgens Autosport Web Japan houdt Frédéric Vasseur de situatie bij McLaren nauwlettend in de gaten. De teambaas van Ferrari zou Lando Norris en Oscar Piastri op het oog hebben als mogelijke vervangers van Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor het seizoen 2027.

De toekomst van de coureurs bij Ferrari is voorlopig onzeker, zeker met het oog op de nieuwe technische reglementen die in 2026 van kracht worden. Hamilton beschikt over opties die hem tot en met 2027 aan Ferrari kunnen binden, maar de competitiviteit van het team in 2026 zal doorslaggevend zijn voor een eventuele langere samenwerking. Leclerc lijkt zich momenteel op zijn plek te voelen bij Ferrari, maar wordt in de wandelgangen ook genoemd als mogelijke overstapper naar Mercedes, waardoor ook zijn toekomst bij de Italiaanse renstal niet volledig zeker is.

Duo van McLaren in het Ferrari-rood?

De situatie bij Ferrari zorgt ervoor dat het team de opties voor de toekomst openhoudt, waarbij het aantrekken van Piastri of Norris niet wordt uitgesloten. Het duo zit momenteel goed bij McLaren, maar geruchten over een mogelijke overstap van Piastri naar de Scuderia deden ook vorig jaar al de ronde. Dat zou verband houden met de positie van de Australiër, die in 2025 meerdere keren gehoor moest geven aan teamorders.

Naast de McLaren-coureurs overweegt Vasseur ook Oliver Bearman en Rafael Camara. Bearman maakt grote indruk met zijn prestaties bij Haas en is ervan overtuigd dat hij klaar is voor een promotie naar Ferrari. Met zijn consistentie en zelfvertrouwen sinds de zomerstop is hij voor Vasseur een interessante optie om in het rood van Ferrari te rijden.

 

Gerelateerd

Vriend Norris reageert op 'overdreven' F1-fans:
Social media

Vriend Norris reageert op 'overdreven' F1-fans: "Probeer het beter te doen"

  • Gisteren 08:00
Mick Schumacher gespot met nieuw model na breuk met Laila Hasanovic
Mick Schumacher

Mick Schumacher gespot met nieuw model na breuk met Laila Hasanovic

  • 7 januari 2026 19:50

Net binnen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
GPFans Recap

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 59 minuten geleden
  • 1
 'Ferrari houdt opties open: Norris en Piastri in beeld voor 2027'
F1 Transfers

'Ferrari houdt opties open: Norris en Piastri in beeld voor 2027'

  • 1 uur geleden
  • 1
 Dakar 2026: Al Attiyah nieuwe leider na Etappe 6, Van den Brink profiteert van problemen Macík
Dakar 2026

Dakar 2026: Al Attiyah nieuwe leider na Etappe 6, Van den Brink profiteert van problemen Macík

  • 2 uur geleden
Clear ziet kampioen Norris, maar wijst naar Verstappen: 'Iedereen spiegelt zichzelf aan hem'
Norris & Verstappen

Clear ziet kampioen Norris, maar wijst naar Verstappen: 'Iedereen spiegelt zichzelf aan hem'

  • 2 uur geleden
McLaren kondigt lanceerdatum 2026-wagen aan
McLaren

McLaren kondigt lanceerdatum 2026-wagen aan

  • 3 uur geleden
'Red Bull kan foefje Mercedes niet kopiëren en stelt zich neutraal op in 'motorschandaal'
Motorfoefje

'Red Bull kan foefje Mercedes niet kopiëren en stelt zich neutraal op in 'motorschandaal'

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 7 januari
 FIA reageert op rugklachten Verstappen:
150.000+ views

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • 1 januari
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
100.000+ views

Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen

  • 27 december
 'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
75.000+ views

'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'

  • 31 december
 Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin:
75.000+ views

Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan ​​onder intense druk"

  • 2 januari

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x