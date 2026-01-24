Het Formule 1-team van Mercedes wil nog altijd niets weten van de opgelegde favorietenrol voor het aanstaande Formule 1-seizoen, maar Mercedes High Performance Powertrains (HPP) Managing Director Hywel Thomas sluit niet uit dat een motorleverancier de sport gaat domineren.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Zowel de technische als de motorische reglementen zijn op de schop gegaan voor aankomend seizoen, waardoor het goed mogelijk is dat we verschuivingen in de pikorde gaan zien. Het team van Mercedes wordt door velen als grote favoriet gezien. De Duitse grootmacht heeft immers eerder al bewezen een krachtbron te kunnen ontwikkelen, waarmee de sport jaren wordt gedomineerd. Bij de Zilverpijlen zelf willen ze echter niets weten van die favorietenrol.

Mercedes wil niets weten van favorietenrol

"De testweken zijn lang genoeg voor onze voorbereiding", vertelt Thomas in de podcast Beyond The Grid. "De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onze ontwikkeling, in de manier waarop we de fabriek runnen, virtuele middelen en in onze voorbereiding. De eerste test wordt ontzettend belangrijk. Nieuwe banden, nieuwe auto, alles is nieuw. Qua pikorde: wij gaan er nooit vanuit dat we genoeg vermogen hebben. We gaan er nooit vanuit dat we betrouwbaar genoeg zijn en we gaan er nooit vanuit dat we de beste zijn op het circuit. Als je er altijd vanuit gaat dat je een beetje achterloopt en als je altijd blijft pushen voor dat extra beetje, ik denk dat dat iets goeds is."

Maas in de wet

Toch sluit hij niet uit dat 'een motorleverancier' het nieuwe tijdperk gaat domineren: "Ik heb geen idee hoeveel vermogen we meenemen naar de eerste race, dus geen idee hoe de rest van de paddock wel schijnt te weten hoe wij ervoor staan. Het is altijd mogelijk dat een motorleverancier gaat domineren, ook al zijn de reglementen zo in elkaar gezet dat ze proberen dat te voorkomen. Er zijn bepaalde beperkingen die je dwingen om dingen op een bepaalde manier te doen. Als je dat goed doet, is de kans klein dat iemand anders je te snel af is. Maar wie zegt dat niemand een maas in de wet heeft gevonden?"

