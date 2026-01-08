Wolff waarschuwt: "Ook ik ben dan mijn positie binnen Mercedes niet zeker"
Mercedes-teambaas en CEO Toto Wolff onderstreept in gesprek met Forbes het belang van presteren in de Formule 1 en geeft aan dat ook hij eruit gewipt kan worden, zodra de prestaties onder de verwachting komen te liggen.
Toto Wolff is sinds jaar en dag teambaas van Mercedes. De Oostenrijker kende tussen 2014 en 2021 een zeer succesvolle periode met het team, waarin het constructeurskampioenschap acht keer op rij werd gewonnen. In 2022 sloeg Mercedes de plank echter mis bij het aanbreken van een nieuw tijdperk in de sport. De renstal viel terug in de pikorde en won sinds 2022 slechts zeven races. De grootmacht lijkt inmiddels op de weg terug en met het aanbreken van wederom een nieuw tijdperk in de Formule 1 dit jaar, hoopt Wolff met zijn team de komende jaren weer met de scepter te zwaaien.
Wolff als stamhoofd
In gesprek met Forbes vertelt Wolff echter dat ook hij zijn positie niet zeker is, als de resultaten er niet zijn: "Het voelt gênant om over leiderschap te praten", klinkt het. "Het noemen van één leider is iets waar ik het moeilijk mee heb. Ik zou zelf niet de beste CFO, de beste CMO en de beste CEO in één kunnen zijn. Ik zie mijzelf als onderdeel van dat team. Als er een definitieve beslissing genomen moet worden, zal ik dat doen, maar ik leun op het collectief. Ik zie het als mijn stam en wil ze beschermen. Maar ik moet ook duidelijkheid scheppen over de missie."
Goed is niet goed genoeg
Hij vervolgt: "Je moet geweldig zijn. Als je van geweldig naar goed afzakt, omdat je niet gemotiveerd genoeg bent, of omdat je achterloopt qua ontwikkeling of technologie, dan is dit een schietstoel. Ik ben verantwoordelijk voor de tweeduizend mensen die voor dit team werken. Hun families, hun levensstandaarden, hun hypotheken, hun dromen en hun doelen."
