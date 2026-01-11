Steve Nielsen, de managing director van Alpine, heeft gesproken over de toekomst van Franco Colapinto bij het team. De jonge Argentijn kende een teleurstellend seizoen en wist in achttien races geen punten te scoren.

Colapinto, die na zes races de plek van Jack Doohan overnam, wist in 2025 niet alle races te voltooien, maar toonde wel potentieel in enkele Grands Prix. Hoewel hij in 2024 een veelbelovende periode kende, heeft hij sindsdien zijn leermomenten gehad. Desondanks blijven zijn prestaties in 2025 achter, met name in vergelijking met teamgenoot Pierre Gasly.

Colapinto en zijn ontwikkeling

Nielsen benadrukt dat het belangrijk is om jonge coureurs de tijd te geven om zich te ontwikkelen: “Franco is een jonge coureur. We hebben andere jonge coureurs goede en moeilijke periodes zien doormaken – hij is op die reis.” De managing director wijst erop dat Colapinto eerder in het seizoen races kende waarin hij even snel of zelfs sneller was dan de Fransman.

Stabiliteit en punten scoren

De directeur van Alpine weet dat het essentieel is om beide auto's punten te laten scoren: “Het belangrijkste voor ons is om twee coureurs te hebben die punten scoren in het kampioenschap. We hebben dit jaar een beetje geleden: slechts één auto scoorde punten, en niet genoeg met die één ook, terwijl de andere auto nul punten scoorde met twee verschillende coureurs erin.” Hij voegt eraan toe: “We hebben stabiliteit nodig in de tweede auto en we moeten de tijd geven voor dat talent om te rijpen en punten voor ons te leveren. Je hebt twee coureurs nodig.”

De auto en de toekomst

Als het gaat om de prestaties van de auto, erkent Nielsen dat de auto niet snel genoeg was om punten te scoren: “Ik denk dat de harde realiteit is dat onze auto niet snel genoeg was om punten te scoren. Ik denk dat beide coureurs die we nu hebben beter zijn dan de auto. Op de weinige gelegenheden dat de auto goed genoeg was om rond de punten te vechten, hadden we er één in Brazilië, waar Pierre redelijk goed kwalificeerde en redelijk goed racete, en een andere in Vegas waar we oké waren.” Hij besluit: “Wanneer de auto goed is, zijn beide coureurs meer dan in staat om te leveren wat de auto toelaat. We moeten een veel betere auto maken, een veel betere auto, en dan zullen we zien of de coureurs in staat zijn om mee te gaan.”

