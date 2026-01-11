Hezemans over ontslag Horner: 'Mensen waren daar een beetje geïrriteerd"
Hezemans over ontslag Horner: 'Mensen waren daar een beetje geïrriteerd"
Eén van de grote verhalen afgelopen seizoen was natuurlijk het plotselinge vertrek van Christian Horner bij het team van Red Bull Racing. Mike Hezemans denkt dat het uiteindelijk een goede zet is geweest én onthult wat over de werksfeer binnen het team vlak voor het vertrek van de Brit.
Vorig seizoen was het plotseling over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar na Silverstone ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat had gezet. Laurent Mekies werd zijn opvolger bij het team en onder leiding van hem kreeg het team het nog bijna voor elkaar om de rijderstitel te pakken.
Irritaties
Hezemans krijgt in gesprek met GPFans de vraag of het grote verschil in die wissel is gemaakt: "Ik denk dat daar een sfeer gecreëerd hing, zoals ik in de wandelgangen hoorde, waarbij mensen een beetje geïrriteerd raakten aan elkaar. Als je daar iemand nieuws neerzet, wordt iedereen blijer. Horner is een politiek man. Heel erg politiek bedacht. Max praat nog elke week met Horner, dat wist ik ook niet. Hij heeft een hele goede relatie met Horner. Ik denk dat dat het niet is. Ik denk dat het de groep er omheen is. Ik denk dat Mekies veel menselijker is, ook naar een tweede rijder toe. Ik heb ook voor Engelse teams gereden. Als je niet de snelste coureur bent, is het verschrikkelijk. Ze luisteren niet eens naar je."
Technische achtergrond
Niet alleen de leiderschapskwaliteiten van Mekies zijn volgens Hezemans een goede combinatie, ook zijn technische achtergrond kan een hoop moois gaan opleveren, zo meent hij: "Het voordeel is ook nog dat Mekies technisch 100.000 keer zoveel verstand heeft als Horner. Er vindt een beetje een verandering plaats. Teambazen komen met een technische achtergrond. Ik denk dat het makkelijker communiceren is. Ja, het heeft wat geholpen. Ik denk dat het ook vooral helpt voor de toekomst."
Gerelateerd
Net binnen
Montoya: 'Verstappen niet automatisch nummer één bij team'
- 38 minuten geleden
Eerste gridstraf van het jaar is al uitgedeeld: Bottas is het haasje in Melbourne
- 1 uur geleden
Hezemans over ontslag Horner: 'Mensen waren daar een beetje geïrriteerd"
- 2 uur geleden
Coureurs vol lof over MP Motorsport: "Ze hebben het altijd goed voor elkaar"
- 3 uur geleden
'Vieze spelletjes' van Russell leveren ook nu nog de nodige reacties op: "Oude matennaaier"
- Vandaag 10:59
- 4
Chandhok over harde aanpak Marko: "Niemand dwingt je bij Red Bull te tekenen"
- Vandaag 10:00
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december