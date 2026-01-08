David Coulthard legt uit waarom hij voor Max Verstappen kiest, als hij gevraagd wordt een keuze te maken tussen de Nederlander en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Max Verstappen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste namen die ooit voet heeft gezet in de Formule 1-paddock. De Limburger heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen op zijn naam staan en tal van records verbroken. Die andere grootheid op de grid is Lewis Hamilton. Met zeven wereldtitels is de Brit samen met Michael Schumacher de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van de sport, maar sinds 2022 heeft hij slechts twee races gewonnen. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan de performance van respectievelijk Mercedes en Ferrari, maar toch worden er steeds vaker vraagtekens gezet bij het hedendaagse niveau van Hamilton.

Coulthard verkiest Verstappen boven Hamilton

In The Red Flag Podcast wordt David Coulthard gevraagd te kiezen tussen Verstappen en Hamilton: "Ik denk dat elke generatie beter zou moeten zijn. Dat is nu eenmaal wat evolutie is", klinkt het. "Er is altijd een overlap tussen generaties, en Hamilton is ongelooflijk geweest. Maar er is ook op bepaalde vlakken een soort disconnect. Dit is volledig mijn persoonlijke mening, maar ik vind Max heel nuchter en geaard. Het is gewoon Max: hij is aanwezig, hij is zichzelf. En als je hem ziet in interviews en persconferenties, dan weet je het meteen: als hij niet blij is, zegt hij dat ook. Hij is daar niet verlegen in. Hij staat voor zijn overtuigingen. Je weet wanneer hij gelukkig is en wanneer hij niet goed in zijn vel zit, en daarom kies ik voor Verstappen."

Is de pure snelheid van Hamilton er nog?

De voormalig Red Bull Racing-coureur vervolgt: "Als we meningen even loslaten en alleen kijken naar de twee dingen die uiteindelijk tellen in de Formule 1 - de stopwatch en de finishvlag - dan denk ik dat de pure snelheid bij Lewis misschien niet meer helemaal aanwezig is. Maar hij verdient nog altijd enorm veel respect. Bij Max voelt het daarentegen alsof hij zich nog steeds ontwikkelt. Alsof er nog meer in zit. Alsof je je blijft afvragen: hoe ver kan deze jongen eigenlijk gaan?"

