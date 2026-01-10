Max Verstappen is de afgelopen maanden niet alleen druk bezig geweest met het strijden om de wereldtitel in de Formule 1 en het genieten van zijn vakantie: de Nederlander is inmiddels ook verhuisd naar een nieuw optrekje. Daar hoort ook een nieuwe simruimte bij en inmiddels weten we hoe zijn achtergrond eruit ziet.

Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. Ook tijdens de Formule 1-raceweekenden, wanneer collega's hun rust pakken, is Verstappen regelmatig in zijn set-up te zien. De afgelopen weken vierde hij zijn vakantie, waardoor het livestreamen even op een laag pitje stond. Deze week keerde hij terug in Monaco en dus óók in zijn set-up.

Daarnaast is hij ook recentelijk verhuisd naar een nieuw - vermoedelijk groter - optrekje in Monaco. Tijdens de documentaire GeMaximaliseerd op Viaplay werd hem eerder gevraagd naar de gebeurtenis en kreeg hij vooral de vraag of hijzelf de persoon is 'die het behangetje uitzoekt': "Nee, echt niet. Ik heb mijn eigen kamer waar ik mijn simulators enzo heb staan, mijn mancave, Daar ben ik wel veel mee bezig geweest, met de rest wat minder."

Die mancave, dat is de plek die we regelmatig bij Verstappen op zijn livestreams zien. Voorlopig was het nog even afwachten hoe zijn nieuwe kamertje eruit zou zien, maar na zijn eerste livestream vanuit zijn nieuwe optrekje weten we hoe de vork in de steel zit. Het lijkt er in ieder geval op dat Verstappen er een stuk op vooruit is gegaan. Van zijn kleine kamertje waar zijn wereldbekers op een bijzettafeltje stonden, heeft hij achter zich nu een hele wand vol souvenirs, prijzen en helmen gemaakt. Het lijkt erop dat hij nu wat meer ruimte heeft.

i’m surprised he said he’d go pro hotdog eating and not something like sleeping pic.twitter.com/zk8DJhaT0l — nini (@SCUDERIAFEMBOY) January 7, 2026

