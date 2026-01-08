Marko: "Verstappen is zo'n goede leider geworden dat hij geen advies meer nodig heeft"
Helmut Marko vertrekt met een gerust hart bij Red Bull Racing. De Oostenrijker heeft er alle vertrouwen in dat het team in goede handen is en dat Max Verstappen het prima zal redden zonder zijn adviezen.
Red Bull Racing heeft schoon schip gemaakt afgelopen jaar. Na een lange periode van tegenvallende performance kwam halverwege het seizoen het nieuws naar buiten dat teambaas Christian Horner op staande voet was ontslagen. Daarmee leek er een einde te komen aan de interne machtsstrijd tussen het kamp van de Brit en het kamp van Helmut Marko, maar daags na het vallen van de vlag in Abu Dhabi bevestigde Red Bull Racing dat ook de Oostenrijker - ondanks zijn contract tot eind 2026 - het team zou verlaten.
Marko over 'goede leider' Verstappen
De 82-jarige man uit Graz gaat van een welverdiend pensioen genieten en heeft er alle vertrouwen in dat hij het team in goede handen achterlaat: "Max is zo'n goede leider geworden dat hij geen advies meer nodig heeft", klinkt het bij F1 Insider. "Hij runt praktisch zelf een team. Het team heeft zich sinds de zomerstop, na het vertrek van Horner, heel goed ontwikkeld. Ik heb er alle vertrouwen in dat alles in goede handen is. De carrière van Max gaat door. Ik zie geen einde komen aan zijn talent, zijn ongelooflijke rijvaardigheid en zijn technische inzicht."
Een evenwichtig leven
Marko vervolgt: "Als de juiste auto beschikbaar is, zal hij nog meer wereldtitels winnen. Max is nu vader, hij heeft katten en honden; het is een evenwichtig leven. Hij is een van de groten in de autosport, zo niet de grootste. Zijn ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat hij geen begeleiding meer nodig heeft. Het zou aanmatigend van mij zijn om nog iets toe te willen voegen.
