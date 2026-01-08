Helmut Marko heeft zich uitgelaten over zijn plannen voor dit jaar, nadat hij eind 2025 vertrok bij het team van Red Bull Racing en daarmee ook van het toneel verdween in de Formule 1.

Helmut Marko heeft een cruciale rol gespeeld in de grote successen van Red Bull Racing. De 82-jarige Oostenrijker stond sinds jaar en dag aan het hoofd van het opleidingsprogramma van de grootmacht en vormde sinds het debuut van het team in de sport in 2005 een belangrijke schakel als adviseur. De man uit Graz is onder andere verantwoordelijk geweest voor het op zeer jonge leeftijd aan boord halen van Max Verstappen; nu de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van Red Bull Racing.

Vertrek Marko bij Red Bull Racing

Maar aan alles komt een eind, zo ook aan de zeer imposante loopbaan van Marko. De voormalig Formule 1-coureur had een contract tot eind 2026 bij Red Bull Racing, maar vlak na het vallen van de vlag in Abu Dhabi afgelopen december kwam het nieuws naar buiten dat hij direct bij het team zou vertrekken. In het persbericht van Red Bull Racing werd het gepresenteerd als een wederzijds besluit, maar Marko heeft sindsdien laten doorschemeren dat de vork in werkelijkheid iets anders in de steel zat.

Toekomstplannen Marko

Hoe dan ook, de 82-jarige Oostenrijker kan van een zeer verdiend pensioen gaan genieten: "Ik vind het nu al fijn om te bedenken dat ik in februari niet naar Australië hoef te vliegen", vertelt hij bij F1 Insider. Wat betreft zijn plannen voor het komende jaar? "Ik ben alles aan het voorbereiden voor de uitzendingen op televisie, zodat ik wel alle informatie heb die ik gewend ben. Zonder sectortijden en dat soort dingen is een race namelijk moeilijk te beoordelen."

