Oscar Piastri liep in het slot van het afgelopen seizoen natuurlijk een domper van jewelste op met het mislopen van zijn eerste wereldtitel, nadat zijn voorsprong in het kampioenschap zo riant was. Jacques Villeneuve hoopt dat de Australiër de batterijen opnieuw opgeladen heeft én komt terug op een opmerking van Zak Brown.

Lange tijd leek Piastri de beste papieren te hebben om zijn allereerste wereldtitel te pakken, maar de Australiër raakte na het Europese seizoen de draad behoorlijk kwijt en zag zijn voorsprong op de concurrentie als sneeuw voor de zon verdwijnen. Vervolgens leek Lando Norris de gedoodverfde favoriet te zijn en hij kon in Qatar zelfs zijn titel verzilveren als hij meer punten zou scoren dan zijn concurrentie. Hij eindigde na de zoveelste McLaren-blunder echter slechts als vierde, achter zijn concurrenten, waardoor in de laatste race van het jaar alles nog mogelijk was. Uiteindelijk was het Norris die ermee vandoor ging, dit tot frustraties bij Piastri.

Opmerking Brown

De Australiër, die in de zomerstop op een mooie voorsprong kon leunen op zijn concurrenten, kreeg even later van teambaas Brown nog wel wat mooie woorden toegeschoven: zijn kampioenschap zou er namelijk zeker nog komen. Villeneuve vindt dat niet zo'n verstandige uitspraak: "Hij zou het kunnen. Zak Brown had moeten zeggen dat Oscar wereldkampioen zou kunnen worden, niet dat hij het zeker zal worden. Hetzelfde gold voor Norris. Dit was hét jaar waarin hij de titel moest grijpen. Want wie weet wat de reglementen in de toekomst zullen doen", zo stelt hij bij PokerScout .

Nieuwe Piastri

De Canadees hoopt dat Piastri in ieder geval fris en fruitig uit de winterstop komt en met goede moed begint aan het nieuwe seizoen: "Je moet hard zijn. Dat is de kern van de zaak. Aan de buitenkant lijkt alles gezellig en vriendelijk, maar het is een harde wereld. En het is dit jaar niet gelukt, en hij weet dat hij die titel in handen had. Piastri had de touwtjes in handen. Daarom is het voor hem moeilijker dan bijvoorbeeld voor Max, die sowieso nooit had verwacht om nog te winnen. Van alle drie is het voor Oscar het zwaarst. Hij is zelfs derde geëindigd, achter Max. Niet eens tweede. Hopelijk komt hij als een compleet nieuw persoon bij de eerste test aan en is hij afgelopen seizoen compleet vergeten. Fris beginnen vanaf nul."

