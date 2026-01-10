McLaren wist het beste met de banden om te gaan gedurende het Formule 1-seizoen van 2025 en ook Red Bull Racing kreeg de bandenmanagement op een gegeven moment onder de knie. Ferrari was juist aan het worstelen, maar wil in 2026 op dit gebied boven McLaren uitsteken. De Scuderia probeert extra vermogen uit het rubber van Pirelli te krijgen.

De F1-wagens van aankomend seizoen worden compleet anders. Ze worden iets korter, smaller en lichter. De DRS verdwijnt en actieve aerodynamica zal haar intrede doen. De power units blijven V6-turbohybrides van 1,6 liter, maar het elektrisch vermogen gaat omhoog van 120 naar 350 kilowatt, waardoor de verhouding tussen elektrisch vermogen en vermogen vanuit de verbrandingsmotor ongeveer 50-50 wordt. De Pirelli-banden gaan tevens op de schop. De wielen blijven 18 inch, maar de voorbanden worden 25 millimeter smaller en de achterbanden 30 millimeter smaller.

McLaren had het beste bandenmanagement afgelopen seizoen

Bandenmanagement speelt een grote rol in de Formule 1. Het is bijvoorbeeld belangrijk om de banden zo snel mogelijk in het juiste werkvenster te kunnen krijgen in de kwalificatie. Er is daar dan relatief weinig tijd voor, maar een goed kwalificatierondje is cruciaal voor de race. Daarnaast wil je tijdens de race dat het rubber zo lang mogelijk goed blijft. Je kunt dan misschien een pitstop minder doen en op die manier tijdwinst boeken. McLaren wist naar verluidt tijdens 2025 de banden zo goed te houden door materiaal te gebruiken dat op de juiste temperaturen in een overgangsfase kwam. Het rubber op de papajakleurige auto's werd daardoor snel genoeg warm, maar de kans op oververhitting werd veel kleiner.

Bandenmanagement is direct verbonden aan hoeveelheid elektrisch vermogen

Volgens FunoAnalisiTecnica concentreert Ferrari zich op het bandenmanagement en wil het team proberen extra vermogen te genereren. Om 350 in plaats van 120 kilowatt aan elektrisch vermogen te genereren, is het essentieel om de MGU-K zo efficiënt mogelijk te laten werken. Hoeveel energie de MGU-K kan opslaan, hangt deels af van hoeveel grip je hebt en de hoeveelheid grip wordt natuurlijk bepaald door hoe je banden eraan toe zijn.

Loïc Serra, de van Mercedes naar Ferrari overgestapte engineer, geeft bij de Italiaanse formatie leiding over de chassisafdeling en hij zou meteen de focus gelegd hebben op het bandenmanagement. De elektrische energie wordt namelijk opgeslagen, wanneer er geremd wordt. Slijten je banden sneller, dan krijg je het qua grip eerder moeilijk in de remzones, waardoor het opslaan van de energie minder efficiënt wordt. Je kunt vervolgens minder elektrisch vermogen gebruiken wat natuurlijk een impact heeft op de acceleratie en de topsnelheid. Ferrari hoopt met een voorsprong op het gebied van de banden het gat naar McLaren, Red Bull en Mercedes te kunnen dichten.

