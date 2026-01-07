‘Red Bull komt wél met definitieve RB22 aan in Barcelona’
Daar waar sommige teams ervoor kiezen om tijdens de testweek in Barcelona, eind januari, mogelijk met een conceptversie van hun nieuwe wagens te komen, zou Red Bull Racing vol zelfvertrouwen wél met de RB22 naar Spanje afreizen.
Het nieuwe seizoen komt steeds dichterbij en eind januari vinden de eerste testdagen, achter gesloten deuren, plaats. Op die manier kunnen de teams zonder de aandacht van de buitenwereld hun nieuwe wagens met de nieuwe motoren testen. Wel wordt verwacht dat het accent bij de tests op de power units zal liggen en dat de teams daarom pas in Bahrein met hun nieuwe bolides verschijnen. Volgens FunoAnalisiTecnica geldt dat bij Red Bull Racing in ieder geval niet.
'Red Bull reist wél met RB22 af naar Spanje'
Red Bull is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen, stelt het medium. De RB22, vermoedelijk de naam van de nieuwe wagen, wordt eind januari al in Barcelona verwacht. Het is een zorgvuldig uitgekiend plan om direct met de nieuwe wagen bij de testdagen te verschijnen, zodat de auto geoptimaliseerd kan worden zonder tijdsverlies. Daarnaast gaat het team aanvullend onderzoek doen naar de hybride componenten, die nodig zijn voor het terugwinnen van energie via de MGU-K.
