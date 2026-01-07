Steiner benoemt grootste fout Alonso: "Die fout zal Max Verstappen nooit maken"

Guenther Steiner is van mening dat Fernando Alonso alles in huis had om een absolute grootheid in de Formule 1 te worden, maar dat de Spanjaard ook het talent had om constant het verkeerde team te kiezen. Die fout ziet de voormalig teambaas Max Verstappen niet maken.

Fernando Alonso is een levende legende in de Formule 1. De Spanjaard is met zijn 44 jaar nog altijd een van de meest competitieve coureurs uit het veld en heeft twee wereldkampioenschappen op zijn naam staan. Toch wordt Alonso ook vaak gezien als een coureur die, op basis van zijn talent, veel meer had kunnen bereiken dan 'slechts' twee wereldtitels. De coureur uit Oviedo heeft al meer dan een decennium geen race meer gewonnen. Volgens Guenther Steiner heeft Alonso tijdens zijn imponerende loopbaan dan ook meer dan eens het verkeerde team gekozen.

Verschil tussen Verstappen en Alonso volgens Steiner

Een fout die de voormalig Haas-teambaas Max Verstappen niet ziet maken: "Met het contract dat Max in handen heeft, kan hij zelf de controle houden", wordt de Oostenrijker geciteerd. "Ik weet bijna zeker dat hij daar nu al over heeft nagedacht. Fernando heeft ongelooflijk veel talent, maar hij had ook een opmerkelijk talent om steeds weer in de verkeerde auto te stappen. Hij bracht zichzelf constant in een positie waarin hij niet mee kon doen om de prijzen. Die fout zal Max niet maken. Met Jos als vader en Raymond Vermeulen als manager heeft hij een team om zich heen dat er altijd voor zal zorgen dat hij in de juiste auto zit", klinkt het.

