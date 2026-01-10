Het Formule 1-seizoen van 2026 brengt de nodige veranderingen in de kwalificaties mee nu we elf teams op de grid hebben staan. Met de komst van Cadillac is het nodig om wat aanpassingen te doen in de reglementen om zo de strijd eerlijk te houden.. We zetten voor je op een rij hoe het kwalificatieformat eruit komt te zien voor de normale races en de sprintkwalificaties.

Door elf teams op de grid in 2026, gaan er 22 auto's de baan op in de kwalificaties. Dat kan met name op smalle circuits zoals Monaco voor grote problemen gaan zorgen. Om hier goed mee om te kunnen gaan, heeft de FIA ervoor gekozen om in elke sessie telkens één auto meer af te laten vallen. Dat betekent dat er na de normale kwalificaties Q1 en na SQ1 in de sprintkwalificaties, er in dat geval zes coureurs afvallen en zestien doorgaan naar de volgende sessie. Voor Q2 en SQ2 geldt dan hetzelfde. Uiteindelijk gaan dan dus tien coureurs strijden om de pole position.

De tijden

Wat betreft de lengtes van de sessies, blijft er veel hetzelfde, maar gaat het er wel anders aan toe. De reguliere kwalificaties bestaan net als de sprintkwalificaties uit drie sessies, maar hebben natuurlijk wel een andere naam. De sprintkwalificaties bestaan uit SQ1, SQ2 en SQ3 en duren respectievelijk twaalf, tien en acht minuten. Ook is er een pauze van zeven minuten tussen elke sessie. De reguliere kwalificaties bestaan uit Q1, Q2 en Q3 en duren achttien, vijftien en twaalf minuten. Ook is er na Q1 een pauze van zeven minuten, maar er is een pauze van acht minuten in plaats van zeven minuten na Q2. Daardoor gaat het net wat anders tussen de sessies door, maar blijft de spanning er voor coureurs en fans vooralsnog goed in zitten.