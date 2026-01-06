Max Verstappen en Mercedes waren twee namen die in de wandelgangen van 2025 onlosmakelijk met elkaar verbonden leken. Lange tijd leek een overstap naar de zilveren rivaal verre van onmogelijk. Mike Hezemans had echter nooit het idee dat deze er ook daadwerkelijk zou komen.

In 2025 domineerden geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes het Formule 1-nieuws, vooral rond de aanloop naar het seizoen met vernieuwde regels in 2026. Volgens berichten zouden er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Verstappen, zijn management en Mercedes-teambaas Toto Wolff over een transfer, wat veel speculatie veroorzaakte in de paddock en zelfs tot onzekerheid bij andere coureurs leidde. Toch heeft Verstappen zelf de meeste speculatie keer op keer afgezwakt of ontkend, waarbij hij benadrukte dat hij tevreden was bij Red Bull en de geruchten wilde laten stoppen.

Het bootverhaal

Uiteindelijk liet hij dan ook weten sowieso bij Red Bull te rijden in 2026 en was daarmee de kous af. Ook Hezemans geloofde nimmer in de geruchten, zelfs niet na het hele verhaal van de twee jachten die naast elkaar lagen in Sardinië: "He-le-maal niet. Ik ken Toto, ik heb tegen hem gereden en ik ken hem een beetje. Toto is een zakenman. Als Toto de snelste auto had gehad: ja. Maar Toto wil niet betalen wat Red Bull betaalt. Toto maakt liever een auto die zo snel is, dat Max geen kans meer heeft. Dat hij kan zeggen: wil je nog wereldkampioen worden en vooraan rijden? Kom maar naar mij. Dat hele verhaal met die boot, dat is een heel simpel verhaal. Alle mensen op dat niveau, die gaan naar dezelfde plaatsen en dezelfde restaurants. Het zijn ook vrienden. Dus wat is het probleem? Het is een rondtrekkend circus. Iedereen praat met iedereen", zo stelt hij in gesprek met GPFans.

2027?

Hezemans vervolgt: "Het is niet zo dat als Max morgen met Vasseur gaat praten, dat hij morgen bij Ferrari gaat rijden. Natuurlijk is het anders van buitenaf als die boten naast elkaar liggen. Ik heb het altijd gezegd dat hij er no way naartoe gaat." Gelooft Hezemans dan ook dat Verstappen voor altijd bij Red Bull blijft en bijvoorbeeld niet in 2027 voor Mercedes kan rijden? "Dat zeg ik niet. Als morgen de Mercedes weer ongenaakbaar is en Red Bull op de vijftiende plaats rijdt... Max is veel te competitief daarvoor. Dan gaat hij of GT3 rijden, of kijken waar er een opening is om naar Mercedes te gaan."

