Max Verstappen rijdt in 2026 natuurlijk gewoon voor het team van Red Bull Racing, al valt het te bezien of hij na dat jaar ook nog voor het team rijdt als blijkt dat ze niet vooraan meedoen. Jacques Villeneuve stelt dat de Nederlander alle touwtjes in handen heeft, mocht hij na volgend jaar willen verkassen.

De viervoudig wereldkampioen heeft in het verleden natuurlijk al wel vaker gezegd dat hij niet van plan is om net als Fernando Alonso en Lewis Hamilton tot in de veertig in de koningsklasse te rijden. Verstappen vindt tijd met zijn familie ook uiterst belangrijk, iets dat ook zeker na de geboorte van dochtertje Lily niet minder geworden zal zijn. Ook heeft de Red Bull-coureur een grote passie voor andere takken van de motorsport én draagt hij het simracen een warm hart toe.

Buiten de deur kijken

Het is dan ook aannemelijk dat de beperkte tijd die Verstappen in de koningsklasse heeft optimaal wil benutten en dus geen trek heeft in het rijden in het middenveld, zoals bijvoorbeeld een Hamilton en Alonso wel jaren hebben gedaan. Verstappen beschikt weliswaar over een Red Bull-contract tot en met 2028, dat biedt wegens verschillende vermeende clausules geen zekerheid dat hij ook daadwerkelijk tot dan bij het team blijft rijden. Mocht zijn werkgever tijdens de nieuwe reglementen de plank misslaan, is het niet uitgesloten dat hij buiten de deur gaat kijken.

De touwtjes in handen

Een ideale positie, zo ziet ook Villeneuve: "Nou, Max heeft een deal voor één jaar, dus we gaan zien wat er allemaal aan de hand is. Hij is de man die de touwtjes in handen heeft. Hij kan overal naartoe. Elk team zou dom zijn om hem niet te nemen", zo stelt hij tegenover PokerScout . Het onbekende van aankomend seizoen spreekt hem in ieder geval aan: "Het is zo'n groot vraagteken volgend jaar. Dat vind ik het gaafste aan de nieuwe regels. We weten niet wat we kunnen verwachten. Het is kijken in het donker. Alle teams hebben kans vooraan te liggen. Dat is geweldig."

