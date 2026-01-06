Hamilton laat van zich horen: telefoon wegleggen lijkt niet helemaal te lukken
Hamilton laat van zich horen: telefoon wegleggen lijkt niet helemaal te lukken
Lewis Hamilton beloofde tijdens het slotweekend van vorig seizoen dat hij na het turbulente jaar zijn 'telefoon in de prullenbak' zou gooien om los te koppelen tijdens de winterstop. Ook op dinsdag blijkt echter dat hij het toch niet kan laten om zijn social media te openen.
Hamilton vertelde dat vlak na het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen had helemaal genoeg van alles en zou zich gaan onttrekken aan de buitenwereld, zo vertelde hij na zijn eerste zware seizoen bij Ferrari. "Ik kan niet wachten om weg te komen van dit alles", zo zei Hamilton, die als zesde eindigde in het kampioenschap en geen podium behaalde. De afgelopen weken van 2025 waren bovendien een bijzonder matig slot van het seizoen, waardoor we hem meermaals zeer teleurgesteld voor de camera zagen.
Loskoppelen
Na afloop van de Abu Dhabi GP, waar Hamilton zich na een turbulent seizoen alsnog over een achtste plaats in het kampioenschap wist te vechten, kreeg de Brit de vraag of hij alvast uitkijkt naar volgend seizoen. "Op dit moment kijk ik alleen uit naar de winterstop", zo reageerde hij. "Gewoon om los te koppelen, met niemand te praten. Niemand zal me deze winter kunnen bereiken. Ik zal mijn telefoon niet bij me hebben en ik kijk daar naar uit. Helemaal loskoppelen van de matrix. Nee, ik heb hem over het algemeen altijd bij me gehad. Maar deze keer gaat hij in de prullenbak."
Niet gelukt
Anderhalve week na de laatste race van het jaar bleek de zevenvoudig wereldkampioen zijn belofte aan zichzelf nog niet echt waar te maken. Hamilton gooide namelijk 'gewoon' een verhaal op zijn social media waarin hij aan het hardlopen was in New York City en hij dus zijn telefoon bij zich had. Inmiddels zijn ook de feestdagen weer achter de rug, leven we langzaam toe naar het nieuwe seizoen en geeft de Brit opnieuw een teken van leven via zijn social kanalen.
