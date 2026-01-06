Coulthard kiest tussen Verstappen en Senna: "Ben niet spiritueel, maar voelde zijn aanwezigheid"

In een speciale aflevering van The Red Flags Podcast heeft voormalig Formule 1-coureur David Coulthard zijn keuze gemaakt tussen Max Verstappen en Ayrton Senna als de beste Formule 1-coureur aller tijden. Hoewel hij Verstappen zeer hoog inschat, ziet hij in Senna een unieke aanwezigheid die hij nog nooit eerder heeft meegemaakt.

De Schot legt uit dat het moeilijk is om coureurs uit verschillende tijdperken eerlijk te vergelijken, maar dat hij het toch heeft geprobeerd in een knock-outsysteem waarin uiteindelijk de namen van Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Senna en Verstappen overblijven. In de halve finale plaatst hij Senna boven Schumacher, omdat Senna volgens hem niet afhankelijk was van wie zijn teamgenoot was, terwijl Schumacher vaak de kopmanstatus binnen een team had.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen vs Hamilton

In de andere halve finale neemt de Nederlander het op tegen Hamilton en Coulthard kiest voor Verstappen. Hij prijst Verstappen om zijn nuchtere persoonlijkheid en zijn vermogen om zijn mening te geven tijdens interviews en persconferenties. Ook op het circuit presteert Verstappen volgens Coulthard beter dan Hamilton, hoewel hij erkent dat het moeilijk is om onderscheid te maken tussen Verstappen en Hamilton toen laatstgenoemde op zijn beste niveau zat.

Modern vs vroeger

Coulthard wijst er ook op dat Verstappen profiteert van moderne simulatortechnieken, iets wat Hamilton in zijn jonge jaren niet had. Daarnaast ziet hij een groot voordeel in het feit dat Verstappen de zoon is van voormalig F1-coureur Jos Verstappen. Coulthard prijst Jos en Sophie, de ouders van Max, voor hun rol in zijn ontwikkeling.

Senna's unieke aanwezigheid

Uiteindelijk kiest de Brit voor Senna boven Verstappen. Hij benadrukt dat Senna's vastberadenheid en de impact die hij had op mensen om hem heen, uniek waren. "Ik ben geen spiritueel persoon, maar dat was de enige keer in mijn leven dat ik de aanwezigheid van iemand voelde voordat ik hem zag," zegt Coulthard over Senna. Hoewel hij Verstappen bewondert en gelooft dat hij nog veel zal bereiken, blijft Senna voor Coulthard de grootste.

Gerelateerd