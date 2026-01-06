Colapinto krijgt veel complimenten over flinke steun vanuit Argentinië
Franco Colapinto maakt zich op voor zijn tweede seizoen bij Alpine. De Argentijnse coureur wordt over de hele wereld gevolgd door fans uit zijn thuisland en onthult dat zelfs Max Verstappen onder de indruk is van de grote schare fans die Colapinto volgt.
In de jaren 2000 was het Michael Schumacher die met zijn populariteit voor grote rode ‘vlekken’ op de tribunes zorgde. Verstappen heeft op zijn beurt gezorgd voor de opkomst van de Orange Army in de Formule 1. Ook Colapinto is populair, al weet de jongeling dat niet altijd om te zetten in resultaten.
Verbazing bij Europese coureurs
In Rolling Stone Argentina legt Colapinto uit dat vrijwel alle Europese coureurs verbaasd zijn over de enorme steun die hij krijgt; ook Verstappen hoort in dat rijtje: “Het is ongelooflijk om Argentijn te zijn en de volledige steun van een land te voelen. Europese coureurs kunnen niet geloven hoeveel steun ik krijg. Max Verstappen zei: ‘Het is ongelooflijk, ze zijn op elk circuit, overal.’”
Tweede seizoen Colapinto
Toch maakt Colapinto zich op voor een seizoen waarin het erop of eronder is. Zo was de jongeling afgelopen seizoen betrokken bij meerdere schuivers en kwam zijn contractverlenging dan ook als een verrassing. Desalniettemin moet Colapinto zich meten met teamgenoot Pierre Gasly, terwijl Alpine in 2026 een stap voorwaarts wil zetten.
