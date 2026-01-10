Max Verstappen zijn minste moment van afgelopen seizoen was natuurlijk zijn crash met George Russell in Barcelona, toen de stoppen in zijn hoofd even door leken te slaan. Mike Hezemans is het met Verstappen echter eens dat dat moment er niet an sich voor gezorgd heeft dat hij de titel misliep.

Tijdens de slotfase van de 2025 Spaanse Grand Prix, op het circuit van Barcelona-Catalunya, botsten Verstappen en Russell nadat de race was herstart onder safety car. Verstappen had eerst een eerdere confrontatie tussen de twee — hij ging via de uitloopstrook bij bocht 1, bleef daarop toch vóór Russell, en kreeg van zijn team de opdracht om de positie terug te geven. Vervolgens, bij de herstart (in de aanloop naar bocht 5), leek Verstappen Russell te laten passeren maar versnelde hij direct weer en raakte hij Russells Mercedes — een actie waarvan de stewards concludeerden dat Verstappen schuldig was aan de botsing.

Veel meer gebeurd

Als gevolg kreeg Verstappen een tijdstraf van tien seconden én drie strafpunten op zijn superlicentie. Hij zakte van een mogelijke vijfde plek naar de tiende plaats in de uitslag, punten die hij nu graag extra op zijn puntentotaal had gezien, natuurlijk. Hezemans behandelt het beruchte moment in gesprek met GPFans: "Het enige foutje dat hij gemaakt heeft, daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen dat hij dat gedaan heeft omdat hij het er niet mee eens was in zijn hoofd, was in Barcelona. Ik denk dat zijn vader ook wel heeft gezegd: 'effe niet'. Van de andere kant is het ook wel weer mooi. Ik weet niet wat er gebeurd is, ik heb hem dat nooit op de man af gevraagd. Hij wilde hem [zo leek het] niet voorbij laten. Dan hoort hij steeds 'laat hem voorbij'. Op een gegeven moment doet hij dat maar, maar op het moment dat hij hem voorbij liet en hem werkelijk voorbij zag gaan, dacht hij: 'fuck, ik wil hem helemaal niet voorbij laten'. Ik denk dat hij hem terug probeerde in te halen en toen ging het fout. Dat is het enige foutje dat hij gemaakt heeft. Daarom geef ik hem een 9.5 voor dit seizoen."

Mislopen wereldtitel

Dat het moment in Barcelona niet specifiek zorgde voor het mislopen van de wereldtitel, is volgens Hezemans grote onzin: "Wat irritant is en waar ik hem honderd procent gelijk in geef, is dat men gaat zeggen dat als Barcelona niet gebeurd was, had hij zoveel punten meer gehad en heeft dat het wereldkampioen gekost. Honderd procent niet. Hij heeft honderd cadeautjes gehad van McLaren. Hoe kan je twee auto's gediskwalificeerd hebben? Hoe kan Lando zijn motor kapot lopen? Er zijn heel veel dingen gebeurd. Als Kimi Antonelli Max er niet uit kegelt op de Red Bull Ring... Als, als, als, als. Als je het Max op de man af vraagt of hij dat als persoon misschien niet had moeten doen, dan zegt hij dat je gelijk hebt. Als je zegt dat hij daarop het wereldkampioen heeft verloren, zegt hij dat het onzin is. Daar ben ik het helemaal mee eens."

