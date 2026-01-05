Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, is enorm onder de indruk van de toewijding van Max Verstappen aan de motorsport. Mekies, die zelf al jaren in de Formule 1 werkzaam is, is onder de indruk van de Nederlandse rijder en de manier waarop hij leeft voor de sport.

Verstappen, die in 2025 opnieuw de bestbetaalde Formule 1-coureur was, speelt volgens Mekies een cruciale rol in de technische feedback van het team. De Limburger wordt gezien als de beste sensor in de auto, zo meent Mekies. De kwaliteit van Verstappens technische feedback en zijn gevoel in de auto zijn volgens hem dan ook groot: "Jullie horen natuurlijk veel van wat er via de boordradio wordt gezegd, maar jullie horen niet alles. De kwaliteit van zijn technische feedback en het gevoel dat hij in de auto heeft, is echt enorm. We maken intern vaak de grap dat hij de beste sensor is die we op de auto hebben. Misschien ook wel de duurste!", zo citeert PlanetF1.

Leven voor de sport

De toewijding van Verstappen aan de sport is volgens de Red Bull-teambaas ongeëvenaard: "Deze man leeft werkelijk dag en nacht voor de sport. Misschien nog wel meer dan wie dan ook van ons, is hij echt motorsport. Hij mist geen enkele meeting om iets anders te gaan doen. En tussen de races door is hij ook nog continu aan het simracen, waarschijnlijk met in zijn hoofd hoe hij nog meer kan leren of hoe hij zichzelf nog verder kan verbeteren als coureur. Of om zich alweer voor te bereiden op een volgende race. Als hij een weekend vrij heeft, dan gaat hij weer ergens in een GT3-auto racen. Dat lijkt allemaal onwerkelijk voor ons, of in feite is het zelfs onwerkelijk."

Cruciaal onderdeel

Onder leiding van Mekies heeft Red Bull Racing daarmee een comeback gemaakt en Verstappen heeft naar eigen zeggen zijn beste jaar in de Formule 1 gehad. Zijn betrokkenheid bij het team en communicatie zijn waren onschatbare waarde. Mekies besluit met de opmerking dat Verstappen niet alleen een geweldige coureur is, maar ook een integraal onderdeel van het team: "Hij probeerde steeds de juiste sleutels te vinden om ervoor te zorgen dat we allemaal in dezelfde richting zouden pushen", zo besluit hij.

