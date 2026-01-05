Volgens Sergio Pérez kon hij het in zijn tijd bij Red Bull Racing nooit echt goed doen. Zo werd hem verteld dat hij vooral in dienst van Max Verstappen moest rijden, maar als hij te langzaam was, was dat een probleem, en als hij sneller was dan Verstappen, waren er ook altijd problemen.

Het laatste seizoen van Pérez bij Red Bull Racing verliep niet van een leien dakje. De RB20 bleek steeds moeilijker te besturen en ook Verstappen ondervond problemen met de wagen. Gedurende het hele seizoen werd er al gesuggereerd dat Pérez mogelijk vervangen zou worden, terwijl Verstappen telkens volhield dat het niet aan de coureur, maar aan de auto lag.

Pérez begon de druk te voelen

Terugblikkend op dat laatste seizoen legt Pérez uit dat hij het binnen Red Bull moeilijk had: “Toen er updates kwamen en ik was een seconde langzamer, begon de druk. Wie is de schuldige? De coureur, omdat je niet gefocust bent, omdat je te veel commercials doet,” zo werd er naar hem gekeken.

'Alles was een probleem bij Red Bull'

Daarbij kon Pérez volgens hemzelf weinig goed doen: “Bij Red Bull was alles een probleem. Als ik sneller was, was dat een probleem en er werd een zeer gespannen sfeer gecreëerd; als ik langzamer was dan Max, was dat ook een probleem. Ik heb geleerd dat dit de omstandigheden waren waarin ik zat, en dat ik, in plaats van te klagen, het beste ervan moest maken.”

